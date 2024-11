US-Wahl 2024

Überblick Team des neuen US-Präsidenten Impfgegner, Tech-Milliardär und Hardliner für Trump Stand: 11.11.2024 18:43 Uhr

Nach dem Wahlsieg stellt der künftige US-Präsident sein Team zusammen. Einige Namen stehen schon fest, über andere wird spekuliert. Es könnten einige alte Bekannte zurückkehren. Ein Überblick.

Elon Musk

Im Wahlkampf unterstützte er Donald Trump mit besonders viel Verve - und besonders viel Geld: Tech-Milliardär Elon Musk verschenkte über rund zwei Wochen täglich eine Million Dollar an Trump-Anhänger.

Der künftige US-Präsident könnte sich mit einem Posten revanchieren. Im Wahlkampf dachte Trump laut darüber nach, Musk mit der Leitung eines Gremiums zu betrauen, das die Staatsausgaben auf den Prüfstand stellt.

Dabei könnte es zu Interessenkonflikten kommen, weil Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX Auftragnehmer der US-Regierung ist und sein Autobauer Tesla von den Entscheidungen der US-Regulierungsbehörden abhängig ist. Zugleich steht Tesla im Fokus mehrerer Untersuchungen.

Einen Ministerposten soll Trump Medienberichten ausgeschlossen haben, eine beratende Aufgabe hingegen nicht. Schon jetzt steht der Milliardär dem künftigen US-Präsidenten nahe. So war Musk dabei, als Trump am Tag nach der Wahl mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonierte.

Milliardär Musk steht fest an der Seite Trumps, eventuell wird er dafür mit einem Posten belohnt.

Richard Grenell

2018 hatte Trump ihn als Botschafter nach Deutschland geschickt, 2025 könnte Richard Grenell Außenminister oder nationaler Sicherheitsberater werden. Der 58-Jährige vertritt Trumps "America First"-Politik und gilt als enger Vertrauter in außenpolitischen Fragen.

Als Botschafter in Berlin attackierte er mehrfach die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, etwa wegen aus seiner Sicht zu geringer NATO-Zahlungen.

Der frühere Fox-News-Moderator mischte sich auch nach seiner Berliner Zeit mit umstrittenen Äußerungen ein - etwa indem er für die Ukraine autonome Zonen zur Beendigung des Krieges vorschlug und in Kiew damit für Kopfschütteln sorgte.

Gilt als enger Vertrauter Trumps in außenpolitischen Fragen: Richard Grenell.

Robert F. Kennedy Jr.

Kurz vor der Wahl kündigte Trump an, den bekannten Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. mit einer "großen Rolle" in der Gesundheitspolitik zu betrauen. Wiederholt verbreitete dieser in der Vergangenheit Falschaussagen zu Covid-19 und der Sicherheit von Impfungen.

Kennedy war bei der Präsidentenwahl zunächst als unabhängiger Bewerber angetreten, zog seine aussichtslose Kandidatur dann aber zurück und wechselte ins Trump-Lager. Er stammt aus der prominenten Kennedy-Familie und wird kritisiert wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien und Kontakten zu rechtsextremen Politikern.

Der Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. könnte Gesundheitsminister werden.

Tom Homan

Während Trumps erster Amtszeit war Tom Homan bereits anderthalb Jahre Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. In dieser Funktion sorgte er dafür, dass Tausende Kinder von illegal eingereisten Migranten an der Grenze von ihren Eltern getrennt wurden.

In Trumps zweiter Amtszeit ist er als Heimatschutzminister im Gespräch. Er gilt als Schlüsselfigur für Trumps radikale Abschiebungspläne, immer wieder trat er auf Wahlkampfveranstaltungen des Republikaners auf.

Tom Homan vertritt einen harten Kurs in der Migrationspolitik. Er wird als Heimatschutzminister gehandelt.

Scott Bessent

Er berät Trump bereits in Wirtschaftsfragen und gilt als Anwärter auf den Posten des Finanzministers: Scott Bessent. Der langjährige Hedgefonds-Manager lehrte an der Yale University, pflegt ein enges Verhältnis zu Trump sowie zu dessen künftigem Vizepräsidenten J.D. Vance.

Während er sich in der Zeit vor den Trump-Jahren für eine Wirtschaft ohne staatliche Eingriffe ("laisser faire") aussprach, lobte er später Trumps Kurs, auch auf Zölle zu setzen.

Der Hedgefonds-Manager Scott Bessent könnte Finanzminister werden.

Susie Wiles

Während über viele Personalien noch spekuliert wird, stehen drei Entscheidungen schon fest. Eine besonders wichtige betrifft Trumps bisherige Wahlkampfmanagerin Susie Wiles. Sie wird Stabschefin im Weißen Haus. Erstmals bekommt damit eine Frau diesen Top-Job. Das Amt kontrolliert den Zugang zum Präsidenten. Es ist damit eine der Schlüsselpositionen für jede Regierung.

Wiles zählt seit Jahren zum inneren Zirkel von Trump. Die 67-Jährige ist eine republikanische Strategin aus Florida, die bereits 1980 für Ronald Reagan Wahlkampf machte. 2016 und 2020 leitete sie Trumps Wahlkampf in Florida.

Ihr wird ein großer Anteil am Erfolg der diesjährigen Wahlkampagne zugeschrieben. Dabei mied Wiles das Rampenlicht weitgehend.

Bei seiner Siegesrede in der Wahlnacht holte Trump Wiles mit auf die Bühne und sagte: "Wir nennen sie 'ice maiden'" (auf Deutsch etwa 'Eisprinzessin'). Seine Entscheidung, sie zur Stabschefin zu machen, begründete er damit, dass sie zäh, klug und innovativ sei.

Erfolgreiche Wahlkampfstrategin, künftig Stabschefin im Weißen Haus: Susie Wiles.

Stephen Miller

Die zweite Personalie, die feststeht, ist Stephen Miller. In Trumps erster Amtszeit war er ein ranghoher Berater und spielte eine zentrale Rolle bei vielen politischen Entscheidungen. Das galt auch für den Beschluss, zur Abschreckung von Migranten tausende Kinder von ihren Eltern zu trennen. Der 39-Jährige gilt als Hardliner in Sachen Migration.

Jetzt gibt es einen neuen Top-Job für ihn. Miller wird im Weißen Haus stellvertretender Stabschef für Politik. Schon im Wahlkampf hatte er für Schlagzeilen gesorgt und die größte Abschiebeaktion in der US-Geschichte angekündigt.

Migrations-Hardliner und künftig Vize-Stabschef für Politik: Stephen Miller

Elise Stefanik

Bei den Vereinten Nationen wird sie künftig für die Trump-Regierung sprechen: Elise Stefanik. Die bisherige Abgeordnete des Repräsentantenhauses soll UN-Botschafterin der USA werden - auch das hat Trump inzwischen bestätigt.

"Elise ist eine unglaublich starke, zähe und kluge Kämpferin für Amerika", sagte Trump zu seiner Entscheidung. Geboren und aufgewachsen bei New York, absolvierte sie ein Studium in Harvard und arbeitete im Weißen Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush im Büro des Stabschefs.

Im Jahr 2014 wurde sie mit 30 Jahren in den Kongress gewählt. Sie galt zunächst als gemäßigt, profilierte sich dann als wichtige Verbündete Trumps. Stefanik verteidigte Trump energisch in beiden Amtsenthebungsverfahren und wetterte gegen seine strafrechtlichen Anklagen.