US-Wahl 2024

US-Wahlkampf Wer wird Kamala Harris' Vize-Kandidat? Stand: 03.08.2024 07:32 Uhr

Es ist ein US-Wahlkampf im Turbomodus: Bereits Dienstag will Kamala Harris ihren "Running Mate" für die US-Vizepräsidentschaft vorstellen. Viel Zeit bleibt also nicht. Ein Überblick über die möglichen Kandidaten.

So diszipliniert und zielstrebig hat man die Demokratische Partei in den USA selten erlebt im Vorfeld von Wahlen: Ohne die üblichen Flügelkämpfe hat sich Kamala Harris in Rekordzeit die Kandidatur sichern können. Und ihre Wahlkampfkasse ist zum Bersten voll: Im Juli hat sie Wahlkampfspenden in Höhe von 310 Millionen US-Dollar erhalten - doppelt so viel wie Trump.

Jetzt fehlt nur noch ein Schritt, um wirklich durchstarten zu können im Wahlkampf: Harris muss ihren 'Running Mate' benennen, ihren Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft. Nach momentanem Stand will sie ihre Entscheidung am Dienstag bekannt geben, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia. Ein Überblick über die möglichen Vize-Kandidaten.

Josh Shapiro

Fragt man die Buchmacher, dann wird er gerade besonders hoch gehandelt: Josh Shapiro, der populäre Gouverneur von Pennsylvania. Shapiro, mit 51 Jahren knapp ein Jahrzehnt jünger als Harris, würde ihr vor allem auf zwei Ebenen nutzen: Sein Heimatstaat Pennsylvania könnte mit seinen 19 Wahlmänner-Stimmen im November wahlentscheidend sein. Shapiro dürfte zudem die wichtige jüdische Wählerschaft in den USA begeistern.

Vor allem das scheint Donald Trump nervös zu machen: "Wenn sie Shapiro nimmt, dann wird sie ihre kleine palästinensische Wählerschaft verlieren", merkte Trump an. Wohl wissend, dass das kaum wahlentscheidend sein dürfte.

Josh Shapiro ist relativ neu auf der nationalen politischen Bühne und gilt als eher moderat.

Tim Walz

Shapiros Amtskollege aus Minnesota, der dortige Gouverneur Tim Walz, hat Kamala Harris bereits jetzt ein wertvolles Geschenk gemacht. Walz hat Trump den Stempel "weird" verpasst, zu Deutsch "sonderbar" oder "schräg". Er hat damit so sehr einen Nerv getroffen, dass "weird" mittlerweile unter Demokraten geradezu reflexartig fällt, wenn Trump oder Vance sich äußern.

"Haben Sie Trump mal lachen sehen?", fragte Walz unlängst bei CNN: "Wenn Trump lacht, dann über jemanden und nicht mit jemandem!" Und so macht der Gouverneur, der wie Harris Baujahr 1964 ist, vor, wie man effektvoll einen politischen Gegner verunsichern kann: Einfach über ihn lachen! "Hören Sie dem Kerl doch mal zu", empfiehlt Walz. "Der lässt einfach jeden Mist raus, der ihm in den Sinn kommt: Wir nehmen ihn viel zu ernst!"

Tim Walz ist bekannt für seine bodenständige und direkte Art, politische Botschaften zu transportieren.

Mark Kelly

Als Konkurrenten ernst nehmen, müssen Walz und Shapiro in jedem Fall noch Mark Kelly, seines Zeichens Senator aus dem wichtigen Wechselwähler-Staat Arizona. Kelly ist eine Art Volksheld: Er ist ehemaliger Astronaut. Sein Arbeitsplatz war zwischen 1996 und 2011, wie übrigens auch der seines Zwillingsbruders Scott, das Cockpit von Space Shuttles.

Trump sei "ein verzweifelter und verängstigter alter Mann", findet Kelly, "nichts als ein verurteilter Straftäter - im Gegensatz zu Harris." Die sei eine phantastische, historische Kandidatin.

Mark Kelly ist ein ehemaliger Astronaut und holte bereits zwei Mal den Senatssitz im Swing State Arizona

Sechs mögliche Namen auf Harris' Liste

Neben Kelly, Walz und Shapiro stehen noch drei weitere Namen auf Harris‘ Shortlist: Andy Beshear, Gouverneur von Kentucky, Pete Buttigieg, Verkehrsminister unter Biden, sowie J.B. Pritzker, Gouverneur von Illinois.

Ebenso wichtig wie strategische Überlegungen scheint für Harris das persönliche Vertrauensverhältnis zu sein. "Die Chemie muss stimmen", betonen Personen aus Harris' engstem Umfeld immer wieder. Übers Wochenende will sie sich mit allen sechs Anwärtern noch einmal persönlich treffen - im Naval Observatory, dem Amtssitz der US-amerikanischen Vizepräsidenten in Washington. Noch scheint das Rennen offen und noch machen sich wohl alle sechs Hoffnung, selber dort einmal einzuziehen.

Drei Tage bleiben Kamala Harris noch für die vielleicht folgenschwerste politische Entscheidung ihres bisherigen Lebens.