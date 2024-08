US-Wahl 2024

Parteitag in Chicago Biden schwört Demokraten auf Harris ein Stand: 20.08.2024 06:34 Uhr

Auf dem Parteitag der US-Demokraten ist Präsident Biden mit minutenlangem Applaus begrüßt worden. Er sprach vom "Sieg der Demokratie" und sicherte Präsidentschaftskandatin Harris seine volle Unterstützung zu.

US-Präsident Joe Biden hat die Demokratische Partei nach seinem Ausstieg aus dem Wahlkampf auf die neue Frontfrau Kamala Harris eingeschworen. "Seid ihr bereit, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen?", rief er beim Parteitag der Demokraten in Chicago den Tausenden Delegierten zu. "Seid ihr bereit, für Freiheit zu stimmen?" Er betonte: "Die besten Tage liegen nicht hinter uns, sondern vor uns." Seine Rede wurde immer wieder von Jubel unterbrochen.

"Die Demokratie hat gesiegt, die Demokratie hat sich durchgesetzt, und jetzt muss die Demokratie bewahrt werden", sagte Biden. "Dank Ihnen haben wir die außergewöhnlichsten vier Jahre des Fortschritts erlebt, die es je gab", erklärte Biden. Und dann warf er ein: "Wenn ich 'wir' sage, meine ich mich und Kamala".

Biden war im Juli aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen. Der Demokrat war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Kamala Harris rückte nach und konnte in kurzer Zeit die Partei hinter sich versammeln. Walz ist ihr Vizepräsidentschaftskandidat.

Überraschungsauftritt von Harris

Vor Bidens Rede war Harris überraschend auf dem Parteitag aufgetreten. Sie lobte Biden und sagte, sie sei ihm "auf ewig dankbar". Sie dankte Biden zudem für seine "historische" Führungsrolle. Es war der erste Auftritt von Harris auf dem Parteitag. "Lasst uns für die Ideale kämpfen, die uns am Herzen liegen, und lasst uns immer daran denken, wenn wir kämpfen, werden wir gewinnen", rief Harris unter tosendem Applaus der Anwesenden

Der viertägige Parteitag der Demokraten in Chicago hatte am Montag begonnen. Nachdem sich Harris die Nominierung in einer mehrtägigen elektronischen Abstimmung Anfang August bereits gesichert hat, wird sie die Kandidatur bei einer für Donnerstag geplanten Rede formell annehmen.

Mit ihrem Überraschungsauftritt setzte Harris zum Auftakt des viertägigen Parteitags in Chicago ein Zeichen für den Zusammenhalt der Partei und die Entschlossenheit, im Kampf um das Weiße Haus alle Kräfte zu mobilisieren

Abstimmung über Vizepräsidentschaft

Zuvor hatten die US-Demokraten Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November bestätigt. Die mehreren Tausend Delegierten stimmten in einem rein zeremoniellen Votum für den Gouverneur des Bundesstaates Minnesota als sogenannten Running Mate für Harris. Die beiden waren bereits vor dem Parteitag per Online-Abstimmung offiziell nominiert worden.

Die Partei hatte die Kandidatenkür vorgezogen und digital abgewickelt - wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in einem Bundesstaat. Das Abstimmungsprozedere in Chicago ist deshalb rein symbolischer Natur. Für Harris ist laut Partei in der deutschen Nacht zum Mittwoch ein solches zeremonielles Votum vorgesehen.

Demonstranten durchbrechen Sicherheitszaun

Der Parteitag wird von großen pro-palästinensischen Demonstrationen begleitet. Tausende Menschen schlossen sich am einem Protestzug zum Veranstaltungsort an. Die Demonstrationen richten sich in erster Linie gegen das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen und die militärische Unterstützung der USA für Israel.

Rund 100 pro-palästinensische Demonstranten durchbrachen dabei einen äußeren Sicherheitszaun am United Center, in dem der Parteitag stattfindet. Polizisten hinderten die Demonstranten daran, zur inneren Absperrung vorzudringen. Ein schwarz gekleideter Demonstrant wurde von mehreren Beamten weggetragen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete.

Die Polizei in Chicago erklärte, die innere Umzäunung sei zu keinem Zeitpunkt durchbrochen worden, es habe keine Bedrohung gegeben.