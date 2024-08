US-Wahl 2024

Ringen um US-Senat in Montana "Es wird ein unglaublich knappes Rennen" Stand: 14.08.2024 03:08 Uhr

Der US-Bundesstaat Montana ist zwar klein, doch dort könnte das Rennen um den US-Senat entschieden werden. Die Demokraten halten eine knappe Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen - und die Republikaner haben einen starken Kandidaten.

Wer in Montana an einem Bahnübergang halten muss, weil sich laut pfeifend ein Zug nähert, wartet oft schier endlos. Die Güterzüge sind lang hier - so wie der Himmel endlos weit erscheint am Rande der Rocky Mountains.

Politisch ist Montana durch und durch republikanisch. Ganz Montana? Nein, einen demokratischen Amtsinhaber gibt es: Jon Tester vertritt Montana seit 2007 im US-Senat. Er stellt sich in diesem Jahr erneut zur Wiederwahl.

Ein kleiner Staat im Rampenlicht

Shaylee Ragar kennt die Politik hier wie ihre Westentasche, sie ist Reporterin bei Montana Public Radio. "Für einen Bundesstaat wie Montana mit nur einer Million Einwohnern ist es ungewohnt, im Mittelpunkt der landesweiten Aufmerksamkeit zu stehen", sagt sie. "Aber viele Politikwissenschaftler meinen: Dieses Rennen könnte über die Mehrheit im US-Senat entscheiden.

Verliert Jon Tester, könnte die knappe Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen für die Demokraten im Senat kippen. "Tester ist Landwirt in dritter Generation. Darauf konzentriert er sein ganzes Image", betont Raygar. "Er hat nur sieben Finger, weil er als Kind drei Finger in einer Maschine zur Fleischverarbeitung verlor. Er ist der Typ, der am Wochenende aus Washington nach Hause kommt, um zu ernten und zu schlachten und all diese Dinge."

Landwirt gegen Elite-Soldat

Doch diesmal hat Tester, 67 Jahre alt, einen gefährlichen Gegner: Tim Sheehy, ein früherer Elite-Soldat. "Ich habe als Navy Seal gedient. Meine Frau war bei den Marines. Wir haben uns beim Militär kennengelernt", betont er bei jeder Gelegenheit.

"Tim Sheehy ist brandneu in der Politik", betont Ragar. "Auch neu in Montana. Er kommt aus Minnesota. Er hat in Montana zwei Firmen gegründet, eine zur Bekämpfung von Waldbränden, eine zum Einsatz von Drohnen. Er ist super reich. Und jung, 38. Und er sagt: Es ist Zeit für neue politische Führung."

Der Wahlkampf läuft mit harten Bandagen. Tester sagt über Sheehy: "Ich habe viele landwirtschaftliche Maschinen, die mir länger gehören als er in Montana lebt." Und Sheehy sagt über Tester: "Er kritisiert meine Kriegseinsätze, weil er selbst nie im Krieg war. Er attackiert meine Unternehmen, weil er selbst nie eins gegründet hat."

Der konservative Demokrat

Tester versucht, sich als konservativer Demokrat der politischen Mitte zu positionieren - und als unabhängig von der Parteispitze in Washington. Nach Joe Bidens Rückzug haben 99 Prozent der Demokraten online für Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin gestimmt. Tester gehörte zu dem einen Prozent, die nicht für Harris gestimmt haben.

Trotzdem schimpft Donald Trump über ihn: "Wir werden den radikal linken Jon Tester besiegen. Er ist fürchterlich", so Trump bei seinem Wahlkampfauftritt in Montana.

Wird es dem Neueinsteiger Sheehy wirklich gelingen, den alten Haudegen Tester zu vertreiben? Shaylee Ragar ist sicher: "Es wird der teuerste Senatswahlkampf, den Montana je erlebt hat. Und es wird ein unglaublich knappes Rennen."