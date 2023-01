Gegen Waffen in Washington "Du sollst nicht töten" Stand: 17.01.2023 10:33 Uhr

Für viele Menschen in den USA gehört Waffengewalt zum Alltag, besonders in ärmeren Stadtteilen der Metropolen. In Washington D.C. haben Menschen eine 30 Jahre alte Kampagne neu gestartet, um gegenzusteuern.

Von Arne Bartram, ARD-Studio Washington

Eine bunte Parade zieht durch die ärmeren, vor allem von Schwarzen Bewohnten Stadtteile im Südosten der Hauptstadt. Tausende Menschen feiern so das Lebenswerk des Bürgerrechtlers Martin Luther King Junior. Aber nicht alle können fröhlich feiern - so wie Alphonso Dixon. Der Manager eines Literaturcafés trägt ein T-Shirt mit dem Bild seines Bruders Mario. Der 24-Jährige wurde zwei Tage vor Silvester erschossen.

"Es bricht mir das Herz, weil ich meinen kleinen Bruder extra eingestellt habe, damit er nicht als Krimineller auf den Straßen unterwegs ist und niedergeschossen wird. Und dann ist er direkt nach seiner Schicht auf dem Weg zu seiner Mitfahrgelegenheit erschossen worden", erzählt Alphonso Dixon.

Mehr als 200 Menschen in Washington erschossen

Mario war einer von 203 Menschen, die im vergangenen Jahr in Washington erschossen wurden - vor allem in den Randbezirken. "Ich denke, Schießereien sind hier in den USA so ein Problem wegen der Armut. Viele Leute sehen für sich keine Zukunft. Man hat ihnen so lange dieses Gefühl gegeben, dass sie es verinnerlicht haben. Deshalb greifen sie auf Waffen zurück, um die schönen Autos, Schuhe und Häuser zu bekommen", sagt Dixon.

Alphonso Dixon gab seinem Bruder einen Job, damit er nicht als Krimineller auf der Straße landet. Trotzdem wurde er erschossen. Bild: ARD-Washington/Arne Bartram

"Amerika verdient Geld durch den Waffenverkauf"

Auch dieses Jahr hat blutig angefangen. Mehrere Jugendliche wurden durch Schusswaffen verletzt oder sogar getötet. Für Protest sorgt unter anderem der Fall eines 13-Jährigen vor wenigen Tagen. Er soll in einer Wohnsiedlung Autos aufgebrochen haben. Ein Anwohner erschoss ihn daraufhin.

Genau das ist Teil des Problems, findet Raquel Littlejohn. Auch einer ihrer Freunde wurde vor kurzem erschossen. Durch die vielen Waffen im Umlauf würden die Menschen in vielen Situationen schneller schießen. "Amerika verdient Geld durch den Waffenverkauf. Solange es nur unsere Stadtteile so sehr betrifft, wird nichts geändert", sagt sie. "Vielleicht wenn das Thema auf nationaler Ebene größer wird. Wir wollen einfach zeigen, was hier jetzt gerade passiert. Wir verlieren unsere Kinder, unsere Liebsten. Etwas muss passieren!"

Trauriger Rekord in den 1990er-Jahren

Trauriger Rekord waren die 1990er-Jahre, in denen bis zu 480 Menschen pro Jahr erschossen wurden. Danach schien es mehrere Jahre lang so, als ob Washington die Waffengewalt langsam unter Kontrolle bekommt. Aber jetzt nimmt die Gewalt wieder zu, auch wenn die Stadt heute immer noch weit von den Zahlen von damals entfernt ist.

"Was wir sehen, sind die Konsequenzen aus der Zerstörung der Gemeinschaften durch Gentrifizierung und Veränderungen", erklärt Zachary Parker, Stadtverordneter aus einem der besonders betroffenen Bezirke dem Sender DC News now. "Die Gemeinschaften brauchen Unterstützung." Das finge an mit Wohnungen, Essen, Bildung und psychologischer Hilfe, vor allem nach der Pandemie.

Ein Comeback der Gewalt

Aber auch das Aufwachsen während der besonders brutalen Jahre in DC hat bei vielen Spuren hinterlassen, sagt Obbie English. Das sorge jetzt für ein Comeback der Gewalt. Er hat selbst einen 17-jährigen Sohn und große Angst um ihn. "Jetzt sind sie Teenager, junge Erwachsene. Sie wurden in den 1990ern und frühen 2000ern geboren, während das alles passiert ist. Das hat sie geprägt und sie geben es weiter an die nächste Generation."

Dieser Kreislauf der Gewalt muss endlich beendet werden, haben sich vor kurzem einige Bewohner gedacht und eine alte Bewegung reaktiviert. Während der Hochphase der Gewalt vor 30 Jahren hatten schon damals Bewohner die Kampagne "Du sollst nicht töten!" gestartet. Plakate mit einem der Zehn Gebote hängen jetzt wieder überall in den Vierteln, an Straßenlaternen, Zäunen und Häusern.

Auch auf der Parade zum Geburtstag des Bürgerrechtlers King läuft die Bewegung mit. "Wir rufen den Menschen zu: Ich liebe dich, ich liebe dich! Bis sie sagen: Ich dich auch. Wir glauben, dass diese Liebe ansteckend ist", sagt Stuart Andersen, einer der Organisatoren. "Wir müssen das Gefühl in die Atmosphäre aufnehmen, zu einem Teil von uns werden lassen, und dann werden wir aus dieser Haltung heraus handeln."