Back to business - am liebsten so schnell wie möglich. So will es US-Präsident Trump. Doch die Zahl der Corona-Infektionen in den USA steigt rasant - besonders dramatisch ist es in den Großstädten wie New York.

In gut zwei Wochen könnten die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den USA gelockert werden - sagt zumindest US-Präsident Donald Trump. Doch Experten, viele Politiker und vor allem die Zahlen sprechen dagegen, dass es so kommen wird. Denn: Mehr als 55.000 Infektionen wurden laut Johns-Hopkins-Universität in den USA bereits gemeldet - allein am Dienstag waren es mehr als 10.000 Neuinfektionen.

Zentrum der Pandemie?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte daher, die USA könnten bald das neue weltweite Zentrum der Pandemie werden. "Wir sehen jetzt eine sehr starke Beschleunigung der Fallzahlen", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris. Die USA hätten "einen sehr großen Ausbruch und einen Ausbruch, der an Intensität zunimmt". 85 Prozent der Neuinfektionen, die in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden seien, entfielen auf die USA und Europa.

Auch der Gouverneur des besonders betroffenen Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, schlug Alarm. Er sprach von "beunruhigenden und astronomischen Zahlen". Die Metropole New York entwickelt sich zunehmend zum Brandherd in der Coronakrise. Inzwischen kämen 60 Prozent aller neuen Fälle in den USA aus dem Großraum New York, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Dienstagabend im Weißen Haus.

Die Infektionsrate in der Ostküstenmetropole liege bei eins zu 1000 - rund fünf bis zehn Mal höher als in dem ebenfalls schwer betroffenen Bundesstaat Washington an der Westküste der USA. Pence rief New Yorker, die die Stadt verlassen haben, dazu auf, sich in eine 14-tägige Selbstquarantäne zu begeben. "Wir müssen den Großraum New York City als Hochrisikogebiet betrachten."

"Wir haben die Kurve nicht abgeflacht"

Auch der Demokrat Cumo wählte drastische Worte: "Wir haben die Kurve nicht abgeflacht, die Kurve wächst an", sagte er in einem Konferenzzentrum, das derzeit in ein Not-Krankenhaus umgewandelt wird. Die Pandemie rolle nicht wie von einem Experten vorhergesagt wie ein "Güterzug" durch das Land, sondern wie ein "Hochgeschwindigkeitszug".

Der Gouverneur warnte, die benötigte Zahl der Krankenhausbetten für Intensivpatienten könne zum Höhepunkt der Pandemie auf 40.000 ansteigen. Bislang standen in dem Bundesstaat nur 3000 solcher Betten zur Verfügung. Cuomo rief die US-Regierung deswegen auf, New York Tausende zusätzliche Beatmungsgeräte zur Verfügung zu stellen.

Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, fordert Tausende Beatmungsgeräte von der US-Regierung. Archivbild

In dem Bundesstaat an der Ostküste wurden nach Cuomos Angaben mehr als 25.000 Infektionsfälle bestätigt, davon rund 14.900 in New York City. Mindestens 150 Menschen kamen in dem Bundesstaat ums Leben.

Nicht nur Cuomo blickt mit Sorge auf die Entwicklung in Italien und ist sicher, dass es in den nächsten Tagen auch in New York noch schlimmer werden wird. Besonders deshalb, weil die versprochene Hilfe der Bundesregierung in Washington noch auf sich warten lässt.

Mediziner in Sorge

Auch Mediziner sind alarmiert: Bis vor Kurzem seien die Patienten noch mit relativ milden Symptomen in die Krankenhäuser gekommen, sagte Jolion McGreevy, Leiter der Notaufnahme im Mount Sinai Hospital. Das habe sich aber innerhalb der letzten Woche geändert. Mittlerweile müssten sehr viele Schwerkranke behandelt werden. "Wir wussten, dass das kommt", sagte McGreevy. Doch darüber, dass es so schnell ging, sind auch viele Experten überrascht.

"Vor einer Woche schien es noch lachhaft, dass es bei uns wie in Italien kommen könnte. Heute nicht mehr", schrieb Craig Smith, Chefchirurg der Columbia University an Kollegen.

Angesichts dieser dramatischen Lage verurteilte New Yorks Gouverneur, Aussagen von Präsident Trump, wonach sich die Amerikaner bereit machen sollten, in zwei Wochen wieder zur Arbeit zu gehen, damit die Wirtschaft wieder anlaufen könne. Damit würden man de facto Alte und Kranke opfern. "Das ist nicht der American Way", sagte Cuomo.