Staatsbesuch Selenskyj in Italien - und danach in Deutschland? Stand: 13.05.2023 11:04 Uhr

In Rom will der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Amtskollegen Mattarella treffen. Eine Audienz beim Papst steht auch auf dem Programm. Danach könnte Selenskyj nach Deutschland weiterreisen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Staatsbesuch in Italien eingetroffen. Zunächst ist ein Treffen mit seinem Amtskollegen Mattarella geplant. Später soll es noch Beratungen mit Ministerpräsidentin Meloni und eine Audienz beim Papst geben.

Der genaue Ablauf wurde aus Sicherheitsgründen öffentlich nicht bekanntgegeben. Der Vatikan bestätigte die Zusammenkunft mit dem Papst erst kurz vor der erwarteten Ankunft Selenskyjs in Rom. Papst Franziskus hatte immer wieder betont, jede Gelegenheit ergreifen zu wollen, um für den Frieden zu werben.

Ärger über umstrittene Aussagen vom Heiligen Stuhl

Beim Thema Ukraine hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche mit einigen Aussagen in den vergangenen Monaten Kritik ausgelöst. Dass Franziskus etwa zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine noch darauf verzichtet hatte, Russland direkt als Aggressor zu nennen, war zum Beispiel beim ukrainischen Botschafter am Heiligen Stuhl auf Kritik gestoßen. Auch die Ankündigung des Papstes, dass er Kiew nur dann besuchen wolle, wenn er auch nach Moskau dürfe, gefiel einigen nicht.

Zum Abschluss des Italienbesuchs ist Selenskyj dann am Abend Gast in der bekannten TV-Show "Porta a Porta", wie der Sender Rai mitteilte.

Strengste Sicherheitsvorkehrungen

Der Besuch findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Etwa 1500 Polizisten und Sicherheitskräfte sind Medienberichten zufolge für einen reibungslosen Ablauf des Staatsbesuchs im Einsatz.

Flughäfen, Bahnhöfe und die U-Bahn werden demnach besonders kontrolliert. Über der Stadt wurde eine Flugverbotszone auch für Drohnen eingerichtet. Scharfschützen seien überall dort positioniert, wo Selenskyj erwartet wird.

Spekulation über Besuch in Deutschland

Nach dem Besuch in Italien könnte Selenskyj möglicherweise nach Deutschland weiterreisen. Die Berliner Polizei bereitet sich schon seit mehreren Tagen auf die Ankunft des Staatsgastes aus Kiew vor. Dass diese Planungen jüngst öffentlich wurden, hatte für Verstimmung gesorgt. Sollte die Reise stattfinden, könnte Selenskyj von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen werden. Am Sonntagabend wird ihm zudem in Aachen der Karlspreis stellvertretend für das ukrainische Volk verliehen.