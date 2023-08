Noworossijsk Angriff auf russischen Marinestützpunkt Stand: 04.08.2023 11:41 Uhr

Russland will einen ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt in Noworossijsk abgewehrt haben. Es wäre der erste ukrainische Angriff auf den Standort an der Schwarzmeerküste. Aus Kiew gab es keine offizielle Reaktion.

Die Ukraine hat offenbar den russischen Hafen Noworossijsk mit Drohnen angegriffen. Dabei sei ein russisches Marineschiff beschädigt worden, hieß es der Nachrichtenagentur Reuters zufolge aus dem ukrainischen Geheimdienst. "Infolge des Angriffs wurde die 'Olenegorski Gornjak' schwer beschädigt und kann derzeit ihre Kampfeinsätze nicht ausüben", sagte ein Insider der Agentur.

Auf in russischen sozialen Netzwerken veröffentlichten Aufnahmen war zu sehen, wie ein Schiff ins Meer schoss, woraufhin ein Objekt explodierte. Die Ukraine äußerte sich nicht offiziell zu einem möglichen Angriff. Ukrainische Agenturen verbreiteten jedoch Aufnahmen, die ein russisches Schiff zeigen sollen, das nach dem Angriff zur Seite kippte. Die Videos konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland will Angriff abgewehrt haben

Auch Russland berichtet von einem ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt in Noworossijsk. In der Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau sind der Nacht zwei Seedrohnen auf die Hafenstadt am südrussischen Festland zugefahren. Russische Wachboote hätten daraufhin das Feuer eröffnet und die unbemannten Objekte zerstört.

Es wäre der erste ukrainische Angriff auf Noworossijsk. Die im Gebiet Krasnodar gelegene Hafenstadt ist ein Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte sowie ein wichtiger Standort für den Erdölexport. Das Kaspische Pipeline-Konsortium, das in Noworossijsk Erdöl verlädt, teilte mit, der Schiffsverkehr dort sei vorübergehend eingestellt.

Das russische Militär berichtete zudem von mehr als einem Dutzend ukrainischer Flugdrohnen, die angeblich in der Nacht über der von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russland wirft Ukraine mehrere Angriffe vor

Erst Anfang der Woche hatte Russland, das selbst in viel größerem Umfang und mit deutlich verheerenderen Folgen ukrainische Schwarzmeerhäfen bombardiert, Kiew einen Angriffsversuch mit Seedrohnen auf Schiffe unweit der bereits 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim vorgeworfen.

Mehr als 17 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist die Lage im Schwarzen Meer besonders angespannt, nachdem Moskau vor wenigen Wochen ein Abkommen zum Export ukrainischen Getreides aufgekündigt hatte. Seitdem bombardiert das russische Militär immer wieder ukrainische Küstenregionen, wobei schon Hafeninfrastruktur und Speicher für Agrarprodukte schwer beschädigt wurden.