Krieg gegen die Ukraine Sorge vor einer "schmutzigen" Bombe Stand: 26.10.2022 18:47 Uhr

Experten warnen vor einer Militarisierung der zivilen Atomkraftnutzung in der Ukraine: Russlands Atomstreitkräfte halten eine Übung ab, Kiew meldet verdächtige Arbeiten am besetzten AKW Saporischschja.

Von Bernd Musch-Borowska, NDR, zzt. Kiew

Vor dem Hintergrund eines Manövers der russischen Atomstreitkräfte wächst in der Ukraine die Sorge vor dem Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, eine nukleare Eskalation des Krieges zu planen und den Einsatz einer konventionellen Bombe, die Radioaktivität freisetzt, vorzubereiten.

Russlands Präsident Wladimir Putin wiederholte erneut die entsprechende Behauptung, ohne dafür Beweise zu liefern. Fast alle westlichen Staaten haben dem bereits widersprochen, auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die russischen Anschuldigungen als haltlos. Sie deuteten vielmehr darauf hin, dass Russland den Einsatz einer solchen Waffe vorhabe, meinte er.

Die Ukraine ist ein engagiertes und verantwortungsvolles Mitglied des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Wir hatten nie und haben keine schmutzigen Bomben und planen auch nicht welche zu entwickeln. Wir haben 1994 alle Atomwaffen abgegeben und haben nicht vor, neue anzuschaffen.

Geheime Bauarbeiten an AKW gemeldet

Unterdessen hat die ukrainische Atomenergiebehörde Enerhoatom auf ihrer Internetseite mitgeteilt, die russischen Besatzer würden am Atomkraftwerk Saporischschja nicht genehmigte und geheime Bauarbeiten im Trockenlager für abgebrannte Brennelemente vornehmen. Ukrainischen AKW-Mitarbeitern und Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA würde der Zugang verwehrt.

Seit der russischen Besatzung des Atomkraftwerks habe sich die technische Sicherheitslage dort erheblich verschlechtert, klagte der Präsident von Enerhoatom, Petro Kotin, im ARD-Interview.

Die Russen sagen, sie würden das Atomkraftwerk auf keinen Fall wieder verlassen, denn dann könnten die ukrainischen Truppen in der Region schnell weiter vorrücken. Das heißt, sie nutzen das AKW als Militärbasis, um den Vormarsch der ukrainischen Truppen zu stoppen.

Die ganze Diskussion sei eine unverantwortliche Militarisierung der zivil genutzten Atomenergie, so der Nuklear-Experte Paul Dorfman von der Universität von Sussex in Großbritannien. Das könne auf eine Katastrophe zulaufen, sagte Dorfman kürzlich in einem Interview der Nachrichtenagentur AP:

Wir sehen hier zum ersten Mal eine Militarisierung der zivilen Nutzung der Atomkraft. Und das hat Auswirkungen für diese Form der Energiegewinnung weltweit, über den Krieg in der Ukraine hinaus. Man muss bedenken, dass Russland und das von Russland dominierte Kasachstan über etwa 42 Prozent des Urans verfügen, das in Reaktoren weltweit benötigt wird. Und 20 Prozent des nuklearen Brennstoffs, den die Reaktoren in der EU benötigen, unter anderem EDF, der größte Betreiber von Atomkraftwerken in Frankreich. Das hat alles Konsequenzen für die gesamte nukleare Energieproduktion.

"Schmutzige" Bombe bisher noch nie im Einsatz

Eine sogenannte schmutzige Bombe ist bislang noch nie zum Einsatz gekommen. 1996 hatten tschetschenische Rebellen einen radioaktiv verseuchten Sprengsatz in einem Moskauer Park deponiert. Das Material stammte aus einer medizinischen Einrichtung für Krebspatienten. Er wurde rechtzeitig gefunden. Zwei Jahre später war - diesmal in Tschetschenien selbst - ein radioaktiver Sprengsatz an einer Eisenbahnlinie deponiert worden. Er wurde jedoch rechtzeitig entdeckt und entschärft.

Nach Einschätzung von Experten ist es eher unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich eine "schmutzige" Bombe einsetzen könnten. Zum einen sei die Gefahr für die eigenen Streitkräfte zu groß, hieß es. Und zum anderen wäre ein Gebiet, dass Russland kontrollieren wolle und zum eigenen Staatsgebiet deklariert habe, unter Umständen auf Jahre verseucht.