Strafe im Betrugsprozess Trump kann 450 Millionen Dollar nicht zahlen Stand: 18.03.2024 21:02 Uhr

Im Februar war Ex-US-Präsident Trump in New York zu 450 Millionen Dollar Strafe verurteilt worden - wegen Betrugs. Nun gaben seine Anwälte bekannt: Trump kann nicht zahlen. Fällig wird die gewaltige Summe kommende Woche.

Der frühere US-Präsident Donald Trump kann nach Angaben seiner Anwälte derzeit keine Garantie für die Zahlung einer Geldstrafe aus einem Betrugsprozess in Höhe von mehr als 450 Millionen Dollar geben. Trotz großer Anstrengungen und Verhandlungen mit rund 30 Firmen sei es bislang nicht gelungen, eine solche Bürgschaft zu bekommen, hieß es in einem Schreiben seines Anwaltsteams an das zuständige Gericht in New York. Daraus zitieren mehrere US-Medien übereinstimmend.

Es sei "praktisch unmöglich", die Zahlung fristgerecht zu leisten, wurde demnach argumentiert. Die Anwälte baten das Gericht deswegen, die in einer Woche fälligen Strafe entweder auszusetzen oder vorerst eine Garantie über die Zahlung von 100 Millionen Dollar zu akzeptieren. Der zuständige Richter reagierte zunächst nicht.

Richter sah Betrug als erwiesen an

Im Februar war Trump, der im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden will, in dem Betrugsprozess zu einer Strafe von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden. Mit Zinsen beläuft sich die Gesamtsumme auf mehr als 450 Millionen Dollar. Der Richterspruch beinhaltet zudem, dass der Immobilienunternehmer drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen darf. Trump hat Revision eingelegt.

In dem Zivilprozess war Trump, dessen Söhnen und Mitarbeitern vorgeworfen worden, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.