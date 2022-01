Kapstadt Festnahme nach Feuer in Südafrikas Parlament Stand: 02.01.2022 17:30 Uhr

Verzweifelt kämpft die Feuerwehr in Kapstadt weiter gegen einen Brand im Parlamentsgebäude. Die Flammen haben schon jetzt schwere Beschädigungen hinterlassen. Laut Präsident Ramaphosa gab es eine Festnahme.

Von Karin Wehrheim, ARD-Studio Johannesburg

Auch zwölf Stunden nach dem ersten Brandalarm im südafrikanischen Parlamentskomplex dauern die Löscharbeiten an. Noch immer quillt Rauch aus dem Gebäude in der Innenstadt von Kapstadt.

Die enorme Hitze der Flammen habe das Dach des historischen Gebäudeteils von 1884 teilweise zum Einsturz gebracht, sagte JP Smith, Chef der Feuerwehr und Rettungskräfte in Kapstadt. Das Feuer hat sich fortgesetzt im neuen Teil des Parlamentsgebäudes. Die Einsatzkräfte hätten Risse in den Wänden entdeckt, das sei sehr beunruhigend.

Sprinkleranlage ohne Wasser?

Sie berichteten auch, dass sie bereits einige Zeit vor Ort waren, als die Brandmelder ausgelöst haben. Das System scheint verspätet reagiert zu haben. Außerdem sei offenbar die Wasserzufuhr für die Sprinkleranlage abgedreht gewesen, erklärte die Ministerin für Infrastruktur, Patricia de Lille, gegen Abend.

Eine Person sei im Parlamentsgebäude festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Die Brandursache ist aber weiter völlig unklar. "Ich kann auch bestätigen, dass die Ermittlungen jetzt von der Spezialeinheit übernommen worden ist, die für Angriffe auf Staatsgebäude zuständig ist", so de Lille weiter.

Keine Verletzten bisher

Am Morgen hatte eine dichte schwarze Rauchsäule über dem Parlament gestanden, Flammen schlugen aus dem Dach. Sicherheitskräfte hatten das Feuer im dritten Stock des ältesten Gebäudeteils entdeckt - dort befinden sich Büros und die Länderkammer Südafrikas, der National Council of Provinces.

In diesem Bereich sei der Brand unter Kontrolle, weiter in Flammen stehe aber der neuere Gebäudeteil mit dem Sitzungssaal und den Büros der südafrikanischen Nationalversammlung, so Ministerin de Lille. Verletzt worden sei bisher niemand. Das Parlament war wegen der Weihnachtsferien geschlossen. Parlamentssprecher Moloto Mothapo bestätigte dem Fernsehsender SABC, das Sicherheitspersonal im Parlament sei derzeit reduziert.

Nicht der erste Brand im Parlament

Präsident Cyril Ramaphosa machte sich am Mittag ein Bild von den Löscharbeiten. Er sagte, man müsse dankbar sein, dass dieses für die südafrikanische Demokratie so wichtige Gebäude nicht bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Der Abgeordnete Steve Swart sagte, es mache ihn zutiefst traurig, die Flammen zu sehen. Dass ausgerechnet das Parlament in Flammen steht, habe enorme Bedeutung für alle Parlamentarier und alle Menschen in Südafrika. "Denn hier hatten wir das Morgengrauen der Demokratie 1994".

Im Parlamentsgebäude in Kapstadt hatte es bereits im vergangenen März gebrannt. im April wütete ein verheerendes Feuer am Tafelberg und zerstörte unter anderem die Universitätsbibliothek mit wertvollen historischen Beständen.