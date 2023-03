Widerstand gegen Rentenreform Streiks bremsen Frankreich aus Stand: 07.03.2023 12:03 Uhr

In Frankreich geht der Streit um die Rentenreform in die nächste Runde: Massive Streiks führten zu Problemen im Bahn- und Nahverkehr, Flügen fallen aus, auch bei der Müllabfuhr und an Schulen ruht die Arbeit. Die Gewerkschaften wollen das ganze Land lahmlegen.

In Frankreich hat ein Aktionstag der Gewerkschaften gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron begonnen.

Der Streik sorgte im Bahn- und Nahverkehr und an den Flughäfen für erhebliche Störungen. Ein Fünftel der Flüge am Pariser Flughafen Charles de Gaulle und etwa ein Drittel der Flüge am Flughafen Orly wurden gestrichen. Der Zugverkehr nach Deutschland und Spanien sollte voraussichtlich eingestellt werden; die Zahl der Züge von und nach Großbritannien werde um ein Drittel reduziert, wie die staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs SNCF mitteilte.

Es wird erwartet, dass 60 Prozent des Lehrpersonals an Grundschulen und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, etwa der Müllabfuhr, streiken wollten. Die Behörden forderten die Menschen auf, nach Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten.

Nach Angaben der Gewerkschaft CGT wurde an sämtlichen Raffinerien des Landes die Auslieferung von Kraftstoff blockiert. Der Protest solle "Frankreich zum Stillstand bringen", hieß es in verschiedenen Aufrufen.

Proteste und Streiks auch am Mittwoch

Auch am Mittwoch soll weiter gestreikt werden. Die Gewerkschaften hoffen, mit ihrer bisher größten Machtdemonstration in dem Streit den Druck auf Macron zu erhöhen.

Frankreichs Regierung will das Alter für den regulären Beginn der Rente schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Die Reform gilt als eines der zentralen Vorhaben Macrons.

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, arbeitet länger. Mit 67 gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten. Die monatliche Mindestrente will sie auf etwa 1200 Euro hochsetzen.

Die Streiks in Frankreich ziehen sich bereits seit Monaten hin. Im Moment berät das Parlament über die Reform. Macron hat angekündigt, trotz aller Proteste an seinen Plänen festhalten zu wollen.