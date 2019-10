Seehofer hat in Ankara deutlich gemacht, dass Deutschland einen türkischen Einmarsch in Syrien ablehnt. Was mehr Geld für Flüchtlinge angeht, ist er deutlich offener. Von einem dritten EU-Pakt ist die Rede.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Horst Seehofer gab gleich zu Beginn seines Besuchs den Ton vor. Er dankte seinem Amtskollegen Süleymann Soylu ausdrücklich für das Engagement der Türkei in der Flüchtlingskrise. Damit war klar, für Kritik in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte war wenig Platz in den Gesprächen.

Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht immer wieder damit, die Tore für Flüchtlinge nach Europa zu öffnen. Griechenland wirft ihm vor, das teilweise sogar schon gemacht zu haben. Soylu machte klar: "Die Türkei erfüllt alle Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2016, und zwar nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch, weil sie das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union unterschrieben hat und dazu steht. Diese Haltung erwarten wir aber auch von der EU."

Seehofer stellt sich an Soylus Seite

An die 50.000 Menschen sind in diesem Jahr schon über die türkisch-griechische Grenze geflohen - so viele wie seit Inkrafttreten des Abkommens nicht mehr. Seehofer stellte sich an Soylus Seite. In der Delegation ist auch der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Bei ihm hörte sich das doch etwas anders an: "Es ist dringend nötig, illegale Überfahrten aus der Türkei noch besser ausfindig zu machen und zu verhindern."

Er lobte aber auch, wie Ankara mit Athen zusammenarbeitet. Deutschland und die EU stehen in der Flüchtlingskrise intern massiv unter Druck. Daran lies Seehofer keinen Zweifel.

Wie man helfen könne - auch darüber haben Seehofer, Avramopoulos und Soylu in Ankara gesprochen. Wo immer man einen Beitrag leisten könne, sei man bereit, versprach der deutsche Innenminister. Berlin könne die Türkei beispielsweise unterstützen die Grenzen zu überwachen. Der türkische Innenminister will Seehofer eine Liste geben, was genau man tun könne. Allerdings will er die vorher noch mit Erdogan absprechen. Da dürfte dann auch das Thema Nordsyrien draufstehen. Kommt es zu einer Offensive des Assad-Regimes auf die letzte Rebellenhochburg Idlib, dann könnten weitere Flüchtlinge über die Grenze in die Türkei drängen.

"Es besteht die Gefahr einer Massenflucht aus Idlib. Dabei geht es um knapp 3.8 Millionen Menschen. Staatspräsident Erdogan hat während der UN-Vollversammlung das Thema Sicherheitszonen noch mal angesprochen."

Erdogan dringt auf Sicherheitszone

Erdogan will sein Land entlasten. In der Sicherheitszone will er Syrer aus der Türkei ansiedeln. Aber das Gebiet östlich des Flusses Euphrat kontrolliert die kurdische YPG. Erdogan droht mit einem Einmarsch. Den sehen viele Länder kritisch, auch Deutschland. Das hat Seehofer Soylu klar gesagt. Was mehr Geld für Flüchtlinge in der Türkei angeht, ist er deutlich offener. Von einem dritten EU-Pakt ist die Rede.

Menschenrechtsorganisationen fordern, den Flüchtlingsdeal aufzukündigen. Für Seehofer kommt das nicht in Frage. Das machte er gestern sehr klar. Die Gespräche darüber gehen weiter - am Vormittag in Ankara mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu, am Nachmittag dann mit der Regierung in Athen und in den nächsten Wochen in Brüssel.