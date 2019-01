Winter in den Alpen Gefangen im Schnee

In den Alpen schneit und schneit es - und nach Einschätzung von Wetterexperten soll es bis Freitag so weitergehen. Immer mehr Orte sind nicht mehr erreichbar. Vielerorts ist die Lawinengefahr immens.

Riesige Schneemengen beherrschen das Leben in weiten Teilen Südbayerns und Österreichs. In den bayerischen Alpen haben die Behörden die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen.

Bei Berchtesgaden sitzen weiterhin rund 350 Menschen fest und müssen per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Berchtesgadener Land. Am Vormittag sei damit begonnen worden, die Strecke zu räumen.

Feuerwehrleute schaufeln in Buchenhöhe bei Berchtesgaden Häuser frei.

Militärfahrzeuge der Bundeswehr im Einsatz

Inzwischen hat die Bundeswehr Versorgungsfahrten nach Buchenhöhe übernommen. Dort gibt es auch ein Asthma-Zentrum für Jugendliche. Da die Mitarbeiter der Reha-Einrichtung nicht mehr von und zu ihrem Arbeitsplatz kommen konnten, sei die Bundeswehr um Unterstützung gebeten worden, sagte der Geschäftsleiter der Marktgemeinde. Mit den schweren Militärfahrzeugen könne Buchenhöhe weiter erreicht werden.

Auch die Menschen in der oberbayerischen Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz sind auf Lebensmittellieferungen angewiesen, weil die Zufahrtsstraße gesperrt ist.

Die Schneemassen stellten die Räumdienste vor erhebliche Probleme. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach gilt Katastrophenalarm.

Der Landkreis Miesbach hat wegen starker Schneefälle Katastrophenalarm ausgelöst.

Nicht nur in Bayern, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beeinträchtigte starker Schneefall das öffentliche Leben. In Teilen Sachsens kam der Zugverkehr zum Erliegen. Der Verkehr im Erzgebirge konnte nur bis 16.00 Uhr aufrechterhalten werden.

Sechs Schüler von Lawine erfasst

Auch in Österreich spitzte sich die Lawinengefahr weiter zu. In großen Teilen des Bundeslandes Salzburg gilt inzwischen die höchste Warnstufe. Insgesamt gilt in vier österreichischen Bundesländern teilweise die höchste Lawinenwarnstufe fünf.

Sechs Schüler aus Halle wurden im Skigebiet Wildkogel von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet. Alle überlebten den Vorfall nahezu unverletzt. Die Schüler wurden von der Lawine an einer Skiwegquerung erfasst.

Mehrere Skigebiete haben ganz oder teilweise den Betrieb eingestellt, auch etliche Straßen sind gesperrt. Der beliebte Wintersportort Gosau ist völlig eingeschneit und nicht mehr erreichbar. Die Versorgung für die Bevölkerung und für die etwa 1000 Urlauber sei jedoch gesichert, so die Gemeinde.

Die Gemeinde Galtür in Tirol, in der im Februar 1999 durch eine Lawinenkatastrophe 31 Menschen gestorben waren, hat die Paznauntalstraße zwischen Mathon und Galtür wegen Lawinengefahr in beide Richtungen gesperrt.

Ebenfalls nicht mehr erreichbar waren die Orte Lech, Zürs und Stuben im Bundesland Vorarlberg sowie Obertauern in Salzburg. Umgestürzte Bäume sorgen außerdem immer wieder für Stromausfälle.

Straßensperren in der Steiermark in Österreich

Lehrer stirbt in tiefem Schnee

In der Steiermark starb ein 62 Jahre alter Lehrer nach einem Skiunfall. Der Mann verlor bei der Abfahrt einen Ski und stürzte über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald, wie die Polizei mitteilte. Dort blieb er kopfüber im metertiefen Schnee stecken. Die Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen.

In der Steiermark wird inzwischen beraten, in welchen Gebieten die Menschen ihre Häuser und Höfe verlassen müssen. Laut Katastrophenschutz sind in dem Bundesland rund 280 Gebäude von möglichen Lawinen bedroht, weil sie in sogenannten Roten Zonen liegen. Damit sind Areale gemeint, die erfahrungsgemäß von Lawinen erreicht werden können.

Und es wird noch mehr Schnee erwartet: Bis mindestens Mitte nächster Woche wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes vor allem im Alpenraum weiter schneien. Die aktuelle Unwetterwarnung des DWD gilt bis Freitag. In vielen Regionen schneit es bis dahin pausenlos weiter. In den Tälern muss mit weiteren 30 bis 80 Zentimetern gerechnet werden. Auf den Bergen fällt noch deutlich mehr.

Zum Schneechaos in den Alpen sendet das Erste um 20.15 Uhr einen Brennpunkt.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. Januar 2019 um 12:00 Uhr.