Inhaftierter Oppositioneller Nawalny-Team bestätigt Tod von Kremlgegner Stand: 17.02.2024 13:11 Uhr

Auch das Team Nawalnys geht vom Tod des Kremlgegners aus: Seine Mutter habe eine amtliche Mitteilung erhalten, hieß es. Unklar ist, wo sich der Leichnam derzeit befindet. Trotz Festnahmen trauern landesweit weiter Menschen.

Das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny hat dessen Tod bestätigt und Mordvorwürfe erhoben. "Nawalny wurde ermordet", schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch bei X. Die Mutter des 47-Jährigen sei in das Straflager im Norden Russlands gereist und habe dort eine amtliche Bestätigung über den Tod ihres Sohnes erhalten.

Der Tod soll demnach am Freitag um 14.17 Uhr Ortszeit (10.17 Uhr MEZ) eingetreten sein. Mitarbeiter des staatlichen Ermittlungskomitees hätten den Leichnam abgeholt, so Jarmysch. Ein Mitarbeiter des Straflagers habe mitgeteilt, dass der Körper für Untersuchungen in die Stadt Salechard gebracht worden sei. Die Stadt liegt rund 50 Kilometer vom Straflager entfernt.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete jedoch, der Leichnam sei noch nicht im dortigen Leichenschauhaus eingetroffen. Das habe ein Mitarbeiter der Einrichtung am Telefon gesagt. Auch Jarmysch bestätigte das. Sie forderte, Nawalnys Körper unverzüglich den Angehörigen zu übergeben.

Menschenrechtler sprechen von Mord

Die Umstände des Todes sind weiter unklar. Russische Behörden hatten am Freitag gemeldet, Nawalny sei verstorben. Der 47-Jährige, der nach vielen Tagen in immer wieder angesetzter Einzelhaft körperlich geschwächt war, sei bei einem Hofgang im Straflager bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, hieß es vom Strafvollzug. Menschenrechtler hingegen werfen dem russischen Machtapparat Mord vor.

Nach Angaben von Nawalnys Team gehen auch die Mitarbeiter des prominenten Anti-Korruptionskämpfers davon aus, dass Nawalny gezielt getötet wurde. Nawalny habe als weltweit anerkannter russischer Oppositionsführer die Hoffnung auf eine Zukunft nach der Diktatur verkörpert, schrieb der Experte Alexander Baunow für die Denkfabrik Carnegie.

Auch im Straflager sei der Politiker für den Kreml ein Ärgernis geblieben. "Doch zeugt das Streben selbst, eine solche Reizfigur loszuwerden, auch davon, dass das Regime nicht so von sich und seiner Zukunft überzeugt ist, wie es selbst gern erscheinen mag", so Baunow.

Landesweit mehr als 110 Festnahmen

Trotz Festnahmen und Drucks der Behörden trauern in Russland weiter Menschen öffentlich um den Oppositionellen. In Moskau und anderen Städten räumten Männer in Zivil oder Mitarbeiter der Stadtreinigung spontan errichtete Erinnerungsstätten. Sie packten Blumen in Mülltüten, sammelten Kerzen und Bilder ein. Medien in vielen Teilen Russlands berichteten, dass trotzdem weiter frische Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet und Bilder zur Erinnerung an Nawalny aufgestellt wurden.

Nach Informationen von Menschenrechtlern gab es landesweit mehr als 110 Festnahmen. Allein in St. Petersburg hätten die Behörden bis Samstagmorgen 69 Menschen festgenommen, teilte die Online-Bürgerrechtsplattform OVD-Info mit. Die Zählung umfasse ausschließlich Personen, deren Identität bekannt sei und veröffentlicht werden könne. Insgesamt habe es Festnahmen in 13 russischen Städten gegeben.

Die Bürgerrechtler gaben auch juristische Hinweise für das Niederlegen von Blumen und veröffentlichten die Nummer einer Telefon-Hotline für anwaltliche Hilfe.

Viele Russen hatten nach dem Tod Nawalnys öffentlich ihre Wut geäußert. "Wie groß doch selbst die Angst des Machtapparates vor einem Toten ist, wenn sogar das Ablegen von Blumen zu seinem Andenken als Verbrechen angesehen wird", schrieb der russische Friedensnobelpreisträger und Gründer der kremlkritischen Zeitung Nowaja Gaseta, Dmitri Muratow, im Nachrichtenkanal Telegram.

"Es gibt absolut keinen Ersatz"

Die Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa bezeichnete den Tod Nawalnys als großen Verlust für die Opposition in dem Land. "Es gibt absolut keinen Ersatz, was Charisma betrifft und Stärke", sagte sie im rbb. Figuren wie er seien ohnehin selten in der Politik. Der Verlust treffe auch die Menschen, die für ein freies Russland ohne Präsident Wladimir Putin kämpfen und dort leben wollten.

Für die Mitgründerin der von den russischen Behörden verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial ist der Tod des Regimekritikers die "stärkste politische Geste, die man machen konnte". Jetzt sei Nawalny ein Sinnbild für einen Menschen, der "für seine Sache auch bereit ist zu sterben".

Dennoch habe er sich nie als Märtyrer inszeniert, sondern vielmehr Witze gemacht. Selbst bei seiner Verhaftung oder im Gericht sei er nicht tragisch aufgetreten, sondern mit Humor. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte die Historikerin: "Das muss man immer Kopf haben. Wenn man Friedensverhandlungen beschwört, mit wem man das verhandelt: eigentlich mit einem mörderischen Regime."

Russlands Machtapparat geht immer wieder mit Gewalt gegen Kritiker vor. Proteste werden in dem Land schon seit Jahren nicht erlaubt.