Internationale Reaktionen Schock und Wut nach Tod Nawalnys

International ist der Tod Nawalnys mit Bestürzung aufgenommen worden. Kanzler Scholz sagte, Nawalny habe für seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Der ukrainische Präsident Selenskyj machte Russlands Präsident Putin verantwortlich.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat entsetzt auf Berichte über den Tod des führenden russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in einem russischen Gefängnis reagiert. "Wir wissen aber nun auch ganz genau, spätestens, was das für ein Regime ist", sagte der SPD-Politiker in Berlin.

Er erinnerte bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj daran, wie er Nawalny in Berlin getroffen habe, als dieser sich in Deutschland von einem Giftanschlag zu erholen versuchte. Dabei habe er mit Nawalny auch über den großen Mut geredet, den es erfordere, wieder zurückzugehen in das Land. "Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt mit seinem Leben bezahlt", so Scholz.

Es sei offensichtlich, dass Nawalny von Russlands Präsident Wladimir Putin getötet worden sei, sagte Selenskyj bei dem Presseauftritt mit Kanzler Scholz. Putin sei es gleichgültig, wer sterbe. Putin gehe es nur um den Machterhalt, so der ukrainische Präsident.

EU: "Russisches Regime" verantwortlich

Auch die Europäische Union machte das "russische Regime" verantwortlich für den Tod des Oppositionellen. Nawalny habe "für seine Ideale das ultimative Opfer" gebracht, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel im Onlinedienst X. "Die EU hält das russische Regime für allein verantwortlich für diesen tragischen Tod."

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich "tief betroffen und beunruhigt" über die Berichte zum Tod des russischen Regierungsgegners. "Wir müssen alle Fakten klären", sagte er. Russland müsse alle Fragen zu den Todesumständen klären.

Auch der britische Premierminister Rishi Sunak reagierte schockiert. "Das sind furchtbare Nachrichten", sagte Sunak. Als schärfster Verfechter der russischen Demokratie habe Nawalny sein ganzes Leben lang unglaublichen Mut bewiesen.

Lettland spricht von Mord

Scharfe Vorwürfe an Russland kommen auch aus Lettland. Nawalny sei "brutal vom Kreml ermordet" worden, erklärte der lettische Präsident Edgars Rinkevics im Onlinedienst X. "Das ist eine Tatsache und etwas, das man über die wahre Natur des gegenwärtigen russischen Regimes wissen sollte." Sein Beileid gelte der Familie und den Freunden Nawalnys.

Auch Norwegen erhob schwere Vorwürfe gegen den Kreml. Die russische Regierung trage eine "starke Verantwortung" für den Tod Nawalnys, schrieb Außenminister Espen Barth Eide auf X.

Der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow bezeichnete den Tod Nawalnys ebenfalls als "Mord". Er sei der Ansicht, dass die Haftbedingungen zu seinem Ableben geführt hätten, sagte der Journalist zur Nachrichtenagentur Reuters.

Reaktionen am Finanzmarkt

Die Nachricht vom Tod des Oppositionspolitikers hatte auch Auswirkungen auf den Finanzmarkt. Die Landeswährung Rubel wertete nach Bekanntwerden der Todesnachricht ab. Der Kurs fiel zum Dollar zwischenzeitlich auf 93 Rubel.

