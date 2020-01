Angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran verstärken EU und NATO ihre diplomatischen Aktivitäten und rufen zu Zurückhaltung auf. Der iranische Botschafter in Berlin kritisiert unterdessen die zögerliche Haltung Europas.

Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch das US-Militär verschärfen die USA und der Iran ihre gegenseitigen Drohungen. Das schürt die Furcht vor einer Eskalation in der Region. International bemüht man sich nun, die Lage in den Griff zu bekommen.

Am Nachmittag kamen Vertreter der NATO-Staaten in Brüssel zusammen, das Bündnis rief zu größter Zurückhaltung auf. Der Iran müsse jede Gewalt und Provokation unterlassen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach der Sitzung.

Bündnis ist besorgt

Alle NATO-Staaten seien sich einig, dass der Iran nie eine Atomwaffe besitzen dürfe. Darüber hinaus sei das Bündnis besorgt wegen der jüngsten "destabilisierenden Aktivitäten" des Iran in der Region. Stoltenberg nannte in diesem Zusammenhang Raketentests, Unterstützung für Terrorgruppen und den Angriff auf ein saudisches Ölfeld im September. Nach den Worten Stoltenbergs stehen die NATO-Mitglieder hinter den USA.

Guterres: "Gefährliche Zeiten"

Auch UN-Generalsekretär António Guterres rief dringend zur Deeskalation auf. "Das neue Jahr hat mit einer Welt in Aufruhr begonnen", sagte Guterres. "Wir leben in gefährlichen Zeiten. Die geopolitischen Spannungen sind so hoch wie noch nie in diesem Jahrhundert", warnte der UN-Generalsekretär.

Mehr Länder würden deswegen "nie dagewesene Entscheidungen mit unvorhersagbaren Konsequenzen und dem tiefgreifenden Risiko von Misskalkulationen" treffen. "Diese Situation kann so nicht weitergehen", sagte Guterres. Seine Botschaft sei klar und deutlich: "Stoppt die Eskalation. Übt maximale Zurückhaltung aus. Nehmt den Dialog wieder auf. Nehmt die internationale Kooperation wieder auf."

Laut US-Außenministerium habe Außenminister Mike Pompeo mit Guterres telefoniert. Dabei sei es auch um die Ereignisse im Nahen Osten gegangen.

Von der Leyen will Lösungen

Die EU-Kommission will in dem Konflikt zwischen dem Iran und den USA vermitteln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: "Meine Aufgabe ist es nicht zu bewerten, sondern zu deeskalieren und Lösungen zu finden." Raum für Diplomatie müsse genutzt und jene unterstützt werden, die in dem Konflikt besonnen blieben. Irans Ankündigung, sich nicht mehr an das internationale Atomabkommen zu halten, mache ihr aber große Sorgen.

Der Iran hatte am Sonntagabend angekündigt, sich künftig über die letzten Beschränkungen des Atomabkommens hinwegzusetzen. Die Entscheidung Teherans gilt nach Einschätzung von Beobachtern als Reaktion auf die Tötung Soleimanis.

Maas: "Bedrohliche Zuspitzung"

Bundesaußenminister Maas verwies auf "die bedrohliche Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und Iran". Die Ankündigung Teherans, sich nicht mehr an die Begrenzung der Zahl der Zentrifugen für die Urananreicherung zu halten, könne "nicht einfach so achselzuckend" hingenommen werden, sagte Maas im Deutschlandfunk. Die Entscheidung stehe "nicht im Einklang mit dem Atomabkommen". Das Vorgehen könne "der erste Schritt hin ins Ende dieses Abkommens sein, was ein großer Verlust wäre".

Nach einem Vorschlag von Maas kommen die EU-Außenminister am Freitag zu einem Sondertreffen zusammen. Dabei solle über Wege gesprochen werden, wie das Atomabkommen doch noch gerettet werden könne, sagten zwei Diplomaten.

Kanzlerin Angela Merkel telefonierte mit Iraks Regierungschef Abdel Mahdi, außerdem will sie am Samstag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Lage sprechen.

Iranischer Botschafter kritisiert EU und Deutschland

Der iranische Botschafter in Deutschland, Mahmoud Farazandeh, kritisierte unterdessen die zögerliche Haltung der Europäer in der Iran-Politik scharf. Wenn man jetzt merke, dass man in der Region ohne die USA nicht handeln könne, hätte man etwa den Iran-Atom-Deal gar nicht unterschreiben dürfen, sagte er in einem Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio. "Wenn Sie einen Scheck ausstellen, sollten Sie vorher ihr Konto checken", sagte Farazandeh. "Und Sie sollten Ihre Fähigkeiten kennen, falls Sie Verpflichtungen eingehen."

Auch die deutsche Regierung habe sich nicht konsequent verhalten: Man habe nach dem Ausscheiden der USA aus dem Atom-Deal versprochen, INSTEX zu installieren - ein Abrechnungsprogramm, das unter Umgehung amerikanischer Sanktionen weiterhin den Handel vor allem von EU-Staaten mit dem Iran aufrecht erhalten sollte. "Drei verschiedene Chefs von INSTEX haben mich mehrfach besucht", so der Botschafter. "Es ist 20 Monate her, dass die USA aus dem Deal ausgeschieden sind, und was ist hier passiert? So gut wie nichts." Der Iran stehe nach wie vor zu dem Atomabkommen. Man habe sich aber Schritt für Schritt von fünf einzelnen Verpflichtungen daraus gelöst, da man den wiederholten Versprechungen der Europäer immer weniger Glauben zu schenken bereit sei. "Wir haben jeden unserer Schritte vorher angekündigt. Und jeder dieser Schritte kann rückgängig gemacht werden."

Farazandeh sagte auch, dass der Iran selbstverständlich auf die Tötung Soleimanis reagieren werde. "Es wird eine ähnliche Aktion wie die der USA sein", so der Botschafter - "angemessen, aber ohne Zivilisten, Kulturgüter oder unschuldige Menschen in Mitleidenschaft zu ziehen."

Mit Informationen von Stephan Stuchlik, ARD-Hauptstadtstudio

NATO fordert Iran zur Zurückhaltung auf

Astrid Corall, NDR Brüssel

