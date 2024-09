Vorwürfe der sexualisierten Gewalt Rapper Sean "Diddy" Combs festgenommen Stand: 17.09.2024 10:38 Uhr

Eine Grand Jury in New York hat Anklage gegen den US-amerikanischen Rapstar Sean Combs erhoben - mehrere Personen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Combs wurde in New York festgenommen.

Der US-amerikanische Rapper Sean Combs - auch bekannt als "Diddy", "P. Diddy" oder "Puff Daddy" - ist in New York festgenommen worden. Zuvor hatte eine Grand Jury Anklage gegen den Musiker erhoben, dem mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Die Anklageschrift soll voraussichtlich heute bekannt gemacht werden, wie Staatsanwalt Damian Williams sagte.

Gegen Combs liegen seit dem vergangenen Jahr mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauchs vor. Im Februar reichte ein Musikproduzent Klage ein und warf Combs vor, er habe ihn gezwungen, Prostituierte anzuwerben und ihn unter Druck gesetzt, mit ihnen Sex zu haben. Eine Frau gab an, Combs habe vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt, als sie 17 Jahre alt war.

Vorwurf der jahrelangen sexualisierten Gewalt

Eine weitere Frau, die Klage einreichte, sagte, sie habe Combs 1994 als Studentin kennengelernt. Dies sei der Auftakt zu einer Reihe "erschreckender sexueller Begegnungen" mit Combs und seinem Umfeld gewesen, die jahrelang angedauert hätten. Combs und seine Anwälte bestreiten sämtliche Vorwürfe.

Im März hatten Razzien in Los Angeles und in Miami bereits für Schlagzeilen gesorgt: US-Ermittler durchsuchten dort Häuser des Rappers.

Auch Ex-Freundin berichtet von jahrelanger Gewalt

Im Mai veröffentlichte CNN ein Video, auf dem angeblich zu sehen war, wie Combs 2016 in einem Hotel auf seine damalige Freundin, die Sängerin Cassie Ventura, einschlug, eintrat und sie auf einem Hotelflur zu Boden stieß. Der Musiker bat daraufhin öffentlich um Entschuldigung, verlor allerdings zahlreiche frühere Unterstützer und Verbündete.

Ventura hatte Combs bereits im November vergangenen Jahres in einer Zivilklage unter anderem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Einschüchterung und körperliche Gewalt während ihrer langjährigen Beziehung vorgeworfen.

Es kam aber nicht zum Prozess, sondern zu einem Vergleich. Combs wies die Vorwürfe damals zurück.

Anwalt spricht von "liebevoller Familienvater"

Nun wurde der Musiker erneut angeklagt: Combs Anwalt Marc Agnifilo nannte die Strafverfolgung ungerecht. Sein Mandant habe mit den Behörden kooperiert und sich angesichts der erwarteten Anklage freiwillig nach New York begeben. Combs sei ein "unschuldiger Mann", der sich darauf freue, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.

Agnifilo beschrieb den Rapper als Musik-Ikone, Geschäftsmann und "liebevollen Familienvater". Er sei ein Mensch mit Fehlern, aber kein Straftäter. Zu Combs erfolgreichsten Songs zählen "Bad Boy for Life" und "I'll Be Missing You".