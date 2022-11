Vor US-Midterms Putin-Vertrauter gibt Wahleinmischung zu Stand: 07.11.2022 16:02 Uhr

Am Tag vor den Zwischenwahlen in den USA hat der Gründer der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigoschin, eine Einmischung in US-Wahlen eingeräumt. Dies werde auch künftig geschehen. Details nannte der Vertraute des russischen Präsidenten Putin nicht.

Der russische Geschäftsmann und Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat eine Einmischung in US-Wahlen eingeräumt und erklärt, dies auch künftig zu tun. "Wir haben uns eingemischt, wir mischen uns ein und wir werden uns weiterhin einmischen. Sorgfältig, genau, chirurgisch und auf unsere eigene Weise, da wir wissen, wie es geht", schrieb Prigoschin in einem Eintrag in dem Online-Netzwerk VKontakte - dem russischen Äquivalent zu Facebook. Er gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wodurch seine Äußerungen eine zusätzliche Brisanz haben.

Einmischungen "mit Vorsicht, Präzision, chirurgisch"

Prigoschin schrieb, die Einmischungen seien "mit Vorsicht, Präzision, chirurgisch" vorgenommen worden, "auf eine Art und Weise, die zu uns passt". Der 61-Jährige antwortete damit laut Nachrichtenagentur AFP offenbar auf eine Anfrage, sich zu einem Medienbericht zu äußern, wonach Russland sich in die aktuellen Zwischenwahlen in den USA einmischt.

"Während unserer punktgenauen Operationen werden wir beide Nieren und die Leber auf einmal entfernen", fügte Prigoschin hinzu, ohne die Äußerung zu erläutern. Prigoschins Erklärung erfolgte einen Tag vor den Zwischenwahlen in den USA. Bei diesem auch Midterms genannten Urnengang werden alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses, ein Drittel der Mitglieder des Senats sowie zahlreiche Gouverneure gewählt und Tausende weitere politische Ämter auf Bundesstaats- und Kommunalebene vergeben.

Vorwürfe zu "Troll-Fabrik"

Die USA werfen Russland seit Jahren Einmischung in Wahlen vorwerfen und haben deswegen auch Sanktionen gegen Prigoschin verhängt. Dem Geschäftsmann, der auch "Putins Koch" genannt wird, wird vorgeworfen, mit seiner "Troll-Fabrik" Wahlen in mehreren westlichen Ländern manipuliert zu haben.

Sogenannte Trolle agieren mit gefälschten Profilen auf Online-Plattformen, um Wähler zu beeinflussen, etwa indem Kandidaten schlecht gemacht oder Falschinformationen verbreitet werden. Im September gab Prigoschin zu, die Söldnergruppe Wagner gegründet zu haben, die für Moskau an vorderster Front in der Ukraine kämpft. Die Bekanntgabe führte zu Spekulationen, dass Prigoschin ein Amt in der russischen Politik anstrebt. Der Gruppe Wagner wird seit langem verdächtigt, Russlands Interessen im Ausland durchzusetzen, wenn auch der Kreml jegliche Verbindung bestreitet.

Bei den sogenannten Zwischenwahlen in der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Hier in Columbus im US-Bundesstaat Georgia stehen Wählerinnen und Wähler für eine frühe Stimmenabgabe an. Bild: REUTERS

Prigoschin, ein Dutzend weiterer Russen und drei russische Firmen sind in den USA beschuldigt, vor den Wahlen 2016 eine verdeckte Kampagne in sozialen Medien geführt zu haben, um die öffentliche Meinung mit dem Ziel zu manipulieren, Streit und Spaltung anzufachen. Sie wurden 2018 von Sonderermittler Robert Mueller deswegen angeklagt. Das US-Justizministerium leitete 2020 aber Schritte ein, die Beschuldigungen gegen zwei der angeklagten Unternehmen fallen zu lassen. Es argumentierte, ein Prozess gegen angeklagte Unternehmen, die in den USA keine Präsenz hätten und für die keine Aussicht auf eine bedeutende Bestrafung selbst bei einer Verurteilung bestehe, würde wahrscheinlich sensible Strafverfolgungsmethoden und -techniken enthüllen.

USA suchten nach entsprechenden Informationen

Prigoschins Name steht auf Sanktionslisten der Europäischen Union, Großbritanniens und der USA. Im Juli setzte das US-Außenministerium eine Belohnung von bis zu zehn Millionen Dollar aus - für Informationen über Prigoschin im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Einmischung in US-Wahlen. Er ist laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters die erste Person, die sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sieht und eine Einflussnahme auch zugibt.

Prigoschin ist auch bekannt als "Putins Koch". Seine Cateringfirma hat mehrere Verträge mit dem Kreml. Jahrelang hielt er sich im Hintergrund. Erst seit Kurzem rückte er verstärkt in die Öffentlichkeit, unter anderem mit Kritik an russischen Generälen wegen deren Kriegsführung in der Ukraine.