Washington Auto in Barrikade am US-Kapitol gefahren

In der US-Hauptstadt Washington ist ein Fahrzeug nahe dem Kapitol in eine Barrikade gefahren. Dabei sollen mindestens zwei Polizisten verletzt worden sein. Ein Verdächtiger wurde nach Polizeiangaben festgenommen.

Am US-Kapitol in Washington sind offenbar zwei Polizisten von einem Auto angefahren worden. Sie seien verletzt und würden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Kapitolspolizei über Twitter mit. Eine verdächtige Person sei festgenommen worden. Aus Behördenkreisen verlautete, die Person, die am Steuer des Autos gesessen habe, sei angeschossen worden und werde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei kritisch. Der Sender CNN meldet, der Verdächtige habe ein Messer in der Hand gehalten.

Gelände wurde abgeriegelt

Der Vorfall ereignete sich laut der Kapitolpolizei an einem Kontrollpunkt in der Nähe des Kapitolgebäudes. Auf Videoaufnahmen war ein blaues Auto an einer Barriere zu sehen. Das Gelände wurde abgeriegelt. Mitarbeitern wurde gesagt, sie könnten Gebäude dort weder betreten noch verlassen. Der Kongress hatte allerdings am Freitag keinen Sitzungstag, deswegen dürften kaum Senatoren oder Abgeordnete in dem Komplex gewesen sein.

Das Kapitol war am 6. Januar von einer Menschenmenge gestürmt worden. Dabei starben fünf Menschen. Anschließend wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Sitz des Kongresses verschärft.