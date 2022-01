Trauer um US-Regisseur Peter Bogdanovich ist tot Stand: 06.01.2022 22:01 Uhr

Der Film "The Last Picture Show" machte Peter Bogdanovich berühmt. In den 1970er-Jahren galt er als einer der wichtigsten Regisseure des "New Hollywood". Nun ist der Filmemacher im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der US-Regisseur Peter Bogdanovich, der durch Filme wie "The Last Picture Show" und "Paper Moon" bekannt wurde, ist tot. Der Filmemacher starb nach Angaben seiner Tochter Antonia Bogdanovich im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Kollegen reagierten bestürzt auf die Todesnachricht. "Ich bin am Boden zerstört. Er war ein wunderbarer und großer Künstler", sagte der Filmemacher Francis Ford Coppola der Nachrichtenagentur AFP. "Er war ein enger Freund und ein Meister des Kinos", schrieb der Regisseur Guillermo del Toro auf Twitter. Bogdanovich habe Meisterwerke geschaffen.

"The Last Picture Show" macht Bogdanovich berühmt

Bogdanovich wurde 1939 in Kingston im US-Bundesstaat New York geboren. Er war ein einflussreicher Filmkritiker, bevor er hinter die Kamera wechselte und 1968 mit "Bewegliche Ziele" seinen ersten Spielfilm drehte. Seinen größten Erfolg hatte er 1971 mit "The Last Picture Show" ("Die letzte Vorstellung"), ein Porträt der amerikanischen Provinz in den 1950er-Jahren. Der Film mit Hauptdarstellerin Cybill Shepherd wurde für acht Oscars nominiert und in zwei Kategorien ausgezeichnet.

Mit der Komödie "What's Up Doc" - mit Barbra Streisand und Ryan O'Neal - und dem melancholischen Roadmovie "Paper Moon" - mit der jungen Tatum O'Neal - folgten weitere Erfolge. Bogdanovich galt als wichtiger Vertreter der Ära des "New Hollywood".

Mit seinem Privatleben sorgte der Regisseur ebenfalls für Aufsehen. Er hatte eine Affäre mit der als Playboy-Model bekannt gewordenen Schauspielerin Dorothy Stratten, mit der er die Komödie "Sie haben alle gelacht" (1981) drehte und die vor dem Kinostart des Films von ihrem Ehemann ermordet wurde. Später heiratete Bogdanovich Strattens jüngere Halbschwester. Nach einem Bankrott zog er von Los Angeles nach New York zurück und schrieb wieder Filmkritiken. Immer wieder trat er auch als Schauspieler in Filmen und Serien auf, unter anderem in der Mafia-Serie "The Sopranos".