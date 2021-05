Corona-Impfstoffe USA unterstützen Aussetzung von Patentschutz

Bisher lehnten die USA eine Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ab - nun kündigten sie an, eine solche Ausnahmeregelung bei der WTO zu unterstützen. Das Ausmaß der Pandemie verlange "außergewöhnliche Maßnahmen".

Die US-Regierung hat sich für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Das weltweite Ausmaß der Pandemie verlange nach "außergewöhnlichen Maßnahmen", erklärte die US-Handelsbeauftragte, Katherine Tai. Die US-Regierung glaube zwar fest an den Schutz geistigen Eigentums; sie werde sich aber bei der Welthandelsorganisation (WTO) für eine Ausnahmeregelung einsetzen, "um diese Pandemie zu beenden."

Das Ziel sei, "so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen", so Tai. Sie betonte zugleich, die Verhandlungen könnten wegen des Konsensprinzips der WTO und wegen der "Komplexität" des Themas dauern.

Den USA kommt bei den Verhandlungen als weltgrößte Volkswirtschaft eine Schlüsselrolle zu. Zudem hält die US-Regierung über das Forschungsinstitut NIH die Rechte an einer Erfindung, die als Voraussetzung der modernen mRNA-Impfstoffe der Hersteller Moderna und BioNTech/Pfizer gilt.

Wirkung eher langfristig spürbar

Nichtregierungsorganisationen und ärmere Länder fordern die vorübergehende Ausnahmeregelung, damit die weltweite Impfstoff-Produktion angekurbelt werden kann. Wichtige Herkunftsländer der Pharmaindustrie blockierten das von Südafrika und Indien angestoßene Vorhaben aber bislang, so auch die USA. Ärmere Staaten werfen den Industrieländern vor, die vorhandene Impfstoffproduktion aufgekauft zu haben und eine Erhöhung der Produktion durch den Schutz der Patente unmöglich zu machen.

Der Kursschwenk der US-Regierung dürfte nicht kurzfristig zu mehr weltweit verfügbaren Impfstoffen führen. Sollte sich die WTO aber auf eine Aussetzung der Patente einigen, dürfte dies die langfristige Produktion deutlich ankurbeln.

Andrew Stroehlein von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter von "riesigen und unglaublich willkommenen Nachrichten". Jetzt sei bei dem Thema die EU am Zug. Sie müsse "Menschenleben über die Gewinne von Pharmaunternehmen" stellen.

"Größte Dringlichkeit"

Hilfsorganisationen, darunter etwa Ärzte ohne Grenzen, hatten vehement eine Aufhebung der Patente gefordert. Unmittelbar vor der Ankündigung der USA rief WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala die Mitgliedstaaten auf, sich der Dringlichkeit der Frage der gerechten Verteilung von Impfstoff bewusst zu werden. "Die Art und Weise, wie die WTO dieses Thema behandelt, ist entscheidend", sagte sie. Ein gerechter Zugang zu den Mitteln im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei "das moralische und wirtschaftliche Thema unserer Zeit". Die Frage müsse "mit größter Dringlichkeit" beantwortet werden.

Nach Angaben eines WTO-Sprechers gab es bei den Verhandlungen über eine mögliche Patentaussetzung für Impfstoffe "sehr konstruktive" Gespräche. Indien und Südafrika hätten angekündigt, ihren Vorschlag für eine Aussetzung "zu überarbeiten" und in der kommenden Woche einen möglichen Kompromisstext vorzulegen.