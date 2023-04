Zehntausende Gläubige erwartet Papst verkündet Osterbotschaft Stand: 09.04.2023 09:13 Uhr

Der Petersplatz geschmückt mit Blumen aus den Niederlanden, Zehntausende Gläubige in Erwartung des Segens "Urbi et Orbi": In Rom beginnen am Morgen die Oster-Feierlichkeiten mit Papst Franziskus.

Gläubige weltweit feiern heute Ostern, das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Es erinnert an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz.

Höhepunkt der Feierlichkeiten in Rom ist die Ostermesse auf dem Petersplatz mit Papst Franziskus. Im Anschluss daran verkündet das Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken weltweit seine traditionelle Osterbotschaft und spendet den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis").

Zu der Feier werden erneut Zehntausende Gläubige erwartet - bereits am vergangenen Wochenende nahmen nach Angaben der Gendarmerie des Vatikans rund 60.000 Menschen an der Palmsonntagsmesse teil.

Der Heilige Stuhl kündigte an, anlässlich der Osterfeiertage und "um die Freude über die Auferstehung Jesu Christi" auszudrücken, den Vorplatz des Petersdoms mit rund 35.000 Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden zu schmücken und in einen "Blumengarten zu verwandeln".

Papst Franziskus - hier ein Foto von vergangenem Mittwoch bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom - spendet heute den Segen "Urbi et Orbi". Bild: via REUTERS

Traditionelle Abendandacht gefeiert

Franziskus hatte gestern gemeinsam mit rund 8000 Gläubigen im Petersdom die traditionelle Abendandacht vor Ostern gefeiert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche geißelte in seiner Predigt die "grassierende Ungerechtigkeit" und die "eisigen Winde des Krieges", die nach seinen Worten in der Welt herrschen.

Das Osterfest ermutige jedoch die Menschen und spende ihnen Hoffnung. "Es motiviert uns, vorwärts zu gehen, das Gefühl der Niederlage hinter uns zu lassen, und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, weil Christus auferstanden ist und den Verlauf der Geschichte verändert hat", so Franziskus.

In der Heiligen Nacht vor dem Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz. Papst Franziskus, der den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum am Freitagabend wegen des ungewöhnlich kalten Wetters ausgelassen hatte, nahm bei der sogenannten Vigil in der Osternacht seine üblichen Aufgaben der Karwoche wieder auf.

Franziskus taufte im Rahmen der Osternachtsmesse acht Erwachsene. Unter ihnen waren Albaner, US-Amerikaner sowie Menschen aus Nigeria, Venezuela und Italien.