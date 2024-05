Kanada Waldbrand treibt Tausende Menschen in die Flucht Stand: 15.05.2024 15:37 Uhr

In der kanadischen Provinz Alberta breitet sich ein massiver Waldbrand aus. Die Stadt Fort McMurray wurde teilweise evakuiert. Auch in anderen Provinzen kämpft die Feuerwehr in diesem Jahr ungewöhnlich früh gegen Brände.

Seit Anfang der Woche wütet in der kanadischen Provinz Alberta ein heftiger Waldbrand. Die Region zählt zu den wichtigsten Ölfördergebieten des Landes. Tausende Bewohnerinnen und Bewohner mussten bereits ihre Häuser verlassen.

Der Band ist nach Angaben der Feuerwehr außer Kontrolle und breitet sich seit Montag in mehrere Richtungen aus. Knapp 10.000 Hektar Land seien bereits verbrannt. "Wir sehen ein extremes Brandverhalten", sagte Josée St-Onge von der Waldbrandschutzbehörde. Wegen der gefährlichen Lage seien die Feuerwehrleute "aus Sicherheitsgründen von der Brandlinie abgezogen" worden.

Mehrere Stadtteile von Fort McMurray evakuiert

Inzwischen sind die Flammen bis auf wenige Kilometer an die Stadt Fort McMurray herangerückt. Die Bewohner von vier Stadtteilen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Auf der Autobahn Richtung Süden stauten sich Autos und Lastwagen, während im Hintergrund orange leuchtende Rauchschwaden zu sehen waren, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern weckt der Waldbrand Erinnerungen an das Jahr 2016. Vor acht Jahren waren bei einem Waldbrand in Fort McMurray 2.500 Häuser niedergebrannt, etwa 90.000 Bewohner mussten vor den Flammen fliehen.

Auch in Nachbarprovinz lodern mehrere Brände

Auch in Albertas Nachbarprovinz British Columbia wüten mehrere schwere Feuer. Hier wurde bereits Ende der vergangenen Woche die Stadt Fort Nelson evakuiert. Etwa 4.700 Menschen waren davon betroffen.

Die Waldbrände sind in diesem Jahr früher als üblich ausgebrochen, was eine schwierige Brandsaison befürchten lässt. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung für die kommenden Monate aufgrund anhaltender Trockenheit und ungewöhnlich hoher Temperaturen ein erhöhtes Waldbrandrisiko vorausgesagt.

Im vergangenen Jahr brannten in Kanada durch Feuer mehr als 15 Millionen Hektar Land nieder. Acht Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen im Kampf gegen die Flammen ums Leben. Insgesamt mussten 2023 etwa 230.000 zwischenzeitlich ihre Häuser wegen lodernder Brände verlassen.