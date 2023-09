Nach schwerem Erdbeben Internationale Hilfe für Marokko läuft an Stand: 11.09.2023 03:33 Uhr

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko läuft die internationale Hilfe an: Die Regierung in Rabat forderte zunächst Hilfe aus vier Ländern an - darunter Spanien. Die Helfer vor Ort haben Mühe, in teils abgelegene Dörfer vorzudringen.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko mit mehr als 2.100 Toten und mindestens ebenso vielen Verletzten läuft die internationale Hilfe an. Die Regierung in Rabat kündigte an, zunächst Hilfsangebote aus vier Ländern in Anspruch zu nehmen. Wie das marokkanische Innenministerium am späten Sonntagabend erklärte, hätten die Behörden nach einer gründlichen Untersuchung "auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert". Die Teams aus diesen Ländern hätten mit Marokko Kontakt aufgenommen.

Aus Spanien brach am Sonntag eine Spezialeinheit des Militärs auf. Mitglieder der spanischen "Feuerwehr ohne Grenzen" waren zudem auf dem Landweg unterwegs in das besonders betroffene Gebiet im Atlasgebirge: "Wir sind noch etwa zwei Stunden vom Epizentrum entfernt", sagte der Leiter des Einsatzes, Antonio Nogales, dem spanischen Fernsehsender RTVE am Sonntagabend. Seine Feuerwehrleute stünden mit den marokkanischen Behörden in Kontakt, damit sie ihnen ein Einsatzgebiet zuwiesen.

Auch aus Saudi-Arabien soll offenbar Hilfe kommen: König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman hätten die Einrichtung einer Luftbrücke zur Hilfslieferung nach Marokko angeordnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am späten Sonntagabend. Die beiden arabischen Länder unterhalten traditionell freundschaftliche Beziehungen. Auch ein saudisches Such- und Rettungsteam solle die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen.

Keine Hilfe aus Deutschland angefordert

Deutschland wurde offenbar - ebenso wie viel andere Länder - zunächst nicht um Hilfe gebeten. Deutsche Organisationen wie das Technische Hilfswerk, schickten ihre bereitgestellten Mitarbeiter daher vorerst wieder nach Hause. Sie hatten seit Samstagabend für einen möglichen Rettungseinsatz bereitgestanden. Zuvor hatten bereits die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und der Bundesverband Rettungshunde mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit einem Rettungseinsatz ihrer bereitstehenden Helfer in Marokko rechneten.

Für die USA sagte Außenminister Antony Blinken, die Regierung habe die zuständigen Behörden mobilisiert, die nun einsatzbereit seien. "Und wir warten nun auf Nachricht von der marokkanischen Regierung, um herauszufinden, wie und wo wir helfen können. Aber wir sind startklar", so Blinken im Sender CNN.

Regierung legt Hilfsfonds auf

Die marokkanische Regierung selbst will für die notleidende Bevölkerung einen Hilfsfonds auflegen. Damit sollten unter anderem Kosten zur Absicherung beschädigter Häuser gedeckt werden, berichtete die Nachrichtenseite Hespress unter Berufung auf einen Regierungssprecher. Zur Höhe des Fonds gab es keine Angaben. Er solle sich aus Geldern öffentlicher Einrichtungen und freiwilliger privater Beiträge zusammensetzen, hieß es.

Rettungskräfte kommen nur schwer voran

Zur medizinischen Versorgung der mehr als 2000 Verletzten wurden nach Angaben der Behörden neben den ortsansässigen Krankenhäusern und Ambulanzdiensten mehr als 1000 Ärzte sowie 1500 Krankenschwester und Pfleger mobilisiert. Aktuell stehen die Bergungs- und Rettungstrupps vor großen Herausforderungen, denn die Lage in den Unglücksgebieten ist sehr unübersichtlich. Nur mit großer Anstrengung kommen die Helfer in den teils abgelegenen Bergregionen voran.

Erschwerend dazu wurde das Land am Sonntagmorgen von einem neuen Beben erschüttert. Den Angaben des nationalen Erdbebenzentrums lag das Epizentrum des Nachbebens etwa 80 Kilometer südwestlich von Marrakesch, ähnlich wie das erste Beben am Freitagabend. Die US-Erdbebenwarte USGS verzeichnete eine Stärke von 3,9.

Mehr als 300.000 Menschen betroffen

In den betroffenen Gebieten seien viele Menschen auf der Suche nach Überlebenden, schilderte ARD-Korrespondentin Kristina Böker bei tagesschau 24. Doch wie die Lage der Einsatzkräfte tatsächlich vor Ort ist, sei "schwer zu beurteilen", erklärte sie.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten vom Erdbeben betroffen. Die Zahl der Toten stieg nach Angaben marokkanischer Behörden auf 2122 Menschen, mindestens 2421 wurden verletzt - mehr als die Hälfte davon schwer, wie marokkanische Medien unter Berufung auf das Innenministerium berichteten.