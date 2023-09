Erdbeben in Marokko Zahl der Todesopfer steigt auf mehr als 600 Stand: 09.09.2023 10:37 Uhr

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 632 erhöht. Mindestens 329 weitere Personen sind verletzt. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8 und war in Marrakesch, Agadir und anderen Städten zu spüren.

Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist deutlich gestiegen. Mindestens 632 Menschen seien ums Leben gekommen, berichtete das staatliche Fernsehen unter Berufung auf das Innenministerium. Bislang war von 296 Toten die Rede. Mindestens 329 weitere Personen sind den Angaben nach verletzt worden.

Das Land wurde in der Nacht zum Samstag von dem schweren Erdbeben erschüttert. Wie der geologische Dienst der Vereinigten Staaten (USGS) mitteilte, lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,8 etwa 72 Kilometer südwestlich von Marrakesch im dünn besiedelten Atlas-Gebirge in einer Tiefe von 18,5 Kilometern.

Offenbar noch viele Opfer unter Trümmern

Laut Augenzeugenberichten löste das Erdbeben in Marrakesch, Agadir und anderen Städten bei vielen Bewohnern Panik aus. Wie die Zeitung "Le Matin" berichtete, war das Beben auch in Rabat und Casablanca zu spüren.

Einwohner der Stadt Marrakesch berichten von eingestürzten Gebäuden in der historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Menschen würden mit bloßen Händen in den Trümmern graben und auf schweres Gerät warten, sagte ein Anwohner.

Menschen flüchteten ins Freie

Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigten bebende Gebäude und Menschen, die nach draußen rannten und sich im Freien versammelten. Andere Videos zeigten Trümmer auf Straßen und kleinere Schäden an Gebäuden.

"Unsere Nachbarn liegen unter den Trümmern ihrer Häuser und wir versuchen, sie mit den verfügbaren Mitteln zu retten", berichtete ein Bewohner des Bergdorfs Asni unweit des Epizentrums. Die meisten Häuser dort seien beschädigt.

Es ist laut Medienangaben das erste Mal seit einem Jahrhundert, dass ein derart starkes Erdbeben in Marokko registriert wurde. Erdbeben in Nordafrika sind relativ selten. 1960 hatte sich laut dem Sender Al Arabiya in der Nähe von Agadir ein Beben der Stärke 5,8 ereignet, bei dem Tausende Menschen ums Leben kamen.

Beben auch in Spanien und Portugal spürbar

Auch im Süden Spaniens und Portugals war das Beben zu spüren. Bei der Notrufzentrale im spanischen Andalusien gingen kurz nach Mitternacht mehr als 20 Anrufe besorgter Bürger aus den Regionen um Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Marbella und Córdoba ein, wie die Organisation auf X (ehemals Twitter) schrieb. Über Schäden oder gar Opfer sei jedoch nichts bekannt geworden.

Auch die Behörden im südportugiesischen Faro, im Raum Lissabon und Setúbal hätten ähnlich berichtet, schrieb die staatliche portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa.

Bundeskanzler Scholz drückt Mitgefühl aus

"Das sind schlimme Nachrichten aus #Marokko", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Kurznachrichtendienst X. "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe."

Erdogan betont Solidarität

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betonte ebenfalls auf X die Solidarität mit den "marokkanischen Brüdern und Schwestern". Er drückte sein Bedauern angesichts der vielen Toten aus und wünschte den Verletzten schnelle Genesung.

Die Türkei war erst Anfang Februar von schweren Erdbeben im Süden des Landes getroffen worden - mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben.