Stärkster Erdstoß seit 1960 Tote bei schwerem Erdbeben in Marokko Stand: 09.09.2023 03:55 Uhr

Bei einem starken Erdbeben im Südwesten Marokkos sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das Ausmaß der Schäden und die Zahl der Opfer sind bisher unklar.

Teile Marokkos sind in der Nacht von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS teilte mit, das Beben habe sich in einer Tiefe von 18,5 Kilometern gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant ereignet. Das Geofon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an. Dies wäre das stärkste Erdbeben in dem Land seit dem Jahr 1960.

Medienberichten zufolge kamen bei dem Beben, das mehrere Regionen des Landes erschütterte, mehrere Menschen ums Leben. In Onlinediensten veröffentlichte Videos zeigten, wie Trümmer in enge Gassen stürzten und Gegenstände aus Regalen fielen.

Laut Augenzeugenberichten löste das Erdbeben in Marrakesch, Agadir und anderen Städten bei vielen Bewohnern Panik aus. Wie die Zeitung "Le Matin" berichtete, war das Beben auch in Rabat und Casablanca zu spüren.