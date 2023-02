Eingeschneite Urlaubsinsel Mallorca im Schneechaos Stand: 28.02.2023 17:09 Uhr

Sturmböen, Regen und Schnee: Ein Sturmtief fegt über die Insel Mallorca hinweg. Viele Straßen sind unbefahrbar. Behörden rufen dringend dazu auf, Häuser nicht zu verlassen. In den kommenden Tagen drohen weitere Überschwemmungen.

Das Sturmtief "Juliette" trifft die spanische Mittelmeer-Insel Mallorca mit Orkan-ähnlichen Sturmböen sowie mit heftigem Regen und Schnee. Die Behörden rufen Einheimische und Urlaubsgäste dringend dazu auf, zu Hause zu bleiben.

Viele Straßen sind wegen des Schnees oder umgestürzter Bäume nicht befahrbar, wie die "Mallorca Zeitung" berichtete. In der Inselhauptstadt Palma brach an zwei Stellen die Fahrbahn wichtiger Straßen ein. Verletzt wurde niemand.

Sturmböen peitschen über spanische Urlaubsinsel

Heftige Windstöße mit einer Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde fegten über den Norden Mallorcas. Die Wellen an den Küsten waren bis zu acht Meter hoch.

Im Inselgebirge, der Tramuntana, liegt der Schnee an einigen Stellen bis zu einem halben Meter hoch. Schon am Montag besuchten viele Menschen das Bergdorf Valldemossa, um im Schnee zu spielen. Das sorgte für lange Staus auf den Straßen. Teilweise schneite es auch im Flachland und an den Stränden. In den Badebuchten blieb der Schnee aber nicht lange liegen.

Partymeilen sind schneefrei

Palma und der Ballermann blieben größtenteils vom Schnee verschont. Dafür richtete der Starkregen zum Teil erhebliche Schäden an.

In Pollença, einem Dorf im Norden, fielen 171 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden vom Himmel. Aus kleinen Wasserläufen bildeten sich Sturzbäche, die Uferbereiche unter Wasser setzten. Auch Keller und Tiefgaragen liefen voll.

Das Wintertief, das über Europa hinweggefegt, hat sich am Montag auf der Insel niedergelassen. Das Bergdorf Valldemossa ist vom Schnee bedeckt. Bild: AFP

Weitere Überschwemmungen erwartet

Am Mittwoch soll der Wintersturm auf der Insel wieder abflauen. Wenn die Temperaturen wieder steigen und der Schnee in den Bergen schmilzt, werden auf Mallorca allerdings noch mehr Überschwemmungen befürchtet.