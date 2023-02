Blizzard-Warnung Schnee im sonnenverwöhnten Kalifornien Stand: 25.02.2023 16:45 Uhr

Für die Menschen im Süden Kaliforniens ist es schon ein Ereignis, wenn es dort mal regnet. Entsprechend ungläubig schauen viele deshalb auf das, was dort aktuell vom Himmel fällt: Schnee. Selbst in Hollywood wurden Flocken gesichtet.

Der heftigste Wintersturm seit Jahrzehnten hat Schnee nach Kalifornien gebracht. Der Süden des sonst für viel Sonne bekannten US-Bundesstaates liegt teilweise unter einer dicken weißen Schneedecke.

Selbst am berühmten "Hollywood"-Schriftzug oberhalb von Los Angeles wurden Graupel und einzelne Flocken gesichtet, meldete der Wetterdienst. Ende Februar sind dort eigentlich Tageshöchstwerte um die 20 Grad Celsius normal.

Erste Blizzard-Warnung seit 1989

In Los Angeles selbst fiel gestern den ganzen Tag ungewöhnlich heftiger Regen. Für die Millionenmetropole und weitere Städte gilt eine Hochwasserwarnung, bislang wurden aber keine größeren Probleme gemeldet.

Meteorologen erwarten allerdings, dass sich die Lage im Verlauf des Wochenendes weiter verschärfen könnte. Erstmals seit 1989 gilt für Teile des US-Bundesstaates auch eine Blizzard-Warnung. So werden in Nordamerika heftige Schneestürme mit starken Temperaturstürzen genannt.

Viele Bewohner der Küstenstädte fuhren in die umliegende Hügel, um das ungewöhnliche Weiß zu nutzen - etwa zum Bauen von Schneemännern. Bild: REUTERS

Wintersturm auch im Bundesstaat Michigan

In der Innenstadt von San Francisco könnte ein Rekord für die kälteste Temperatur dort aufgestellt werden, teilte der nationale Wetterdienst weiter mit. In Los Angeles County ist es Meteorologen zufolge möglich, dass es lebensbedrohliche Sturzfluten gibt. Die Gefahr galt für die Innenstadt von Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills und viele Vororte. Mehr als 100.000 Kunden in Kalifornien waren in der Nacht zum Samstag ohne Strom, wie die Seite "poweroutage.us" berichtete.

Auch in anderen Teilen der USA sorgen Winterstürme für Probleme - etwa im Mittleren Westen und im Nordwesten. Besonders hart traft es den Bundesstaat Michigan, wo zeitweise mehr als 700.000 Menschen von der Energieversorgung abgeschnitten waren. Gefrierender Regen, Sturm und umstürzende Bäume hatten die Leitungen beschädigt, die vielerorts in den USA über Holzpfähle entlang der Straßen geführt werden. Aus Michigan wird auch das bisher einzige Todesopfer des Wintersturms gemeldet: Ein Feuerwehrmann kam durch eine herabstürzende Stromleitung ums Leben.