Unwetter auf den Balearen Touristen sitzen auf Flughafen in Palma fest Stand: 28.08.2023 11:43 Uhr

Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca sind wegen eines Unwetters 29 Abflüge gestrichen worden. Zahlreiche Touristen mussten die Nacht auf dem Flughafen von Palma verbringen. Inzwischen hat sich das Wetter beruhigt.

Hunderte Touristen haben die Nacht zu Montag am Flughafen Son San Juan in Palma de Mallorca verbringen müssen. Wegen eines Unwetters waren am Sonntag 29 Abflüge gestrichen worden.

Nach Angaben der spanischen Flughafenverwaltungsbehörde Aena wurden auch 27 ankommende Flüge gecancelt und 18 weitere umgeleitet. Im Laufe des Montags solle sich die Lage aber weitgehend normalisieren, sagte ein Flughafensprecher.

Kinder auf Luftmatratze weggeweht

Teils heftige Unwetter mit Orkanböen und starkem Regen hatten auf der Insel nach Angaben des balearischen Notdienstes zu mehr als 300 Notrufen geführt - vor allem wegen umgestürzter Bäume, die Autos beschädigten oder den Verkehr behinderten. Die Feuerwehr meldete 179 Einsätze, mehrheitlich in der Gemeinde Calviá westlich von Palma.

Personen kamen demnach nicht ernsthaft zu Schaden. Medien berichteten aber unter anderem von einer Schwangeren, die von einer herumfliegenden Werbetafel getroffen und dabei am Knie verletzt worden sei. Zudem seien zwei Kinder auf dem Meer vor dem Strand von Illetes in Calviá auf einer Luftmatratze vom starken Wind weggeweht worden. Man habe sie aber unverletzt retten können.

Unwetter auch auf Ibiza und Menorca

Die Unwetter sorgten zum Teil auch auf den Nachbarinseln Ibiza und Menorca für einiges Chaos. Gegen Sonntagabend hatte sich das Wetter auf den Balearen aber wieder beruhigt. Der Wetterdienst Aemet setzte die Warnstufe von Orange auf Gelb herunter. Gewarnt wird derzeit vor hohem Wellengang an der Küste.