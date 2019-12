Unterhaus London Mit Dampf in den Brexit

Der britische Premierminister Johnson ist kaum gewählt, da prescht er auch schon vor - um den Brexit durchzuziehen. Das Parlament kam am Nachmittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Lindsay Hoyle hofft, dass er diesmal für längere Zeit Speaker des Unterhauses sein kann. Er allein verkörpert so etwas wie Kontinuität, war er doch schon im November kurz vor Auflösung des alten Parlaments Nachfolger des legendären John Bercow geworden, für wenige Tage. Jetzt haben ihn die Abgeordneten als Präsidenten und Zeremonienmeister bestätigt.

Erste Sitzung des britischen Parlament nach Tory-Wahlsieg

tagesschau 17:00 Uhr, 17.12.2019, Mareike Aden, ARD London





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-635089~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Johnsons Fahrplan

Abgesehen davon ist dieses Unterhaus völlig anders als das vorherige: Es gibt keine konservative Minderheitsregierung mehr, sondern eine satte Mehrheit von 80 Sitzen für Boris Johnson. Das sei eine echte Verbesserung, freute sich der Premierminister. Er kann jetzt durchregieren, den Brexit durchziehen - ohne Rücksicht auf Gegner in der eigenen Fraktion und in der Opposition.

Johnson hatte schon am Vormittag in der ersten Sitzung seines neuen Kabinetts mächtig Dampf gemacht. Die Regierung werde jetzt Gas geben, wie man es noch nicht erlebt habe. Sein Fahrplan: Die Regierungserklärung am Donnerstag, die zweite Lesung des in der vorigen Legislaturperiode noch gescheiterten Austrittsabkommens am Freitag, der tatsächliche Austritt dann am 31. Januar. Und ein Freihandelsabkommen mit der EU bis Ende des kommenden Jahres.

Premierminister Boris Johnson will per Gesetz eine Verlängerung der Brexit-Übergangsfrist ausschließen.

Keine Verlängerung der Übergangsphase

Um das zu unterstreichen, sollen die Abgeordneten das Austrittsgesetz verschärfen und eine Verlängerung der Übergangsphase über den 31. Dezember 2020 hinaus ausschließen.

Johnsons Vize Michael Gove sagte: "Wir werden basierend auf freiem Handel und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit der Europäischen Union über unsere zukünftige Beziehung reden. Die politische Erklärung, die die EU unterzeichnet hat, verpflichtet beide Seiten, diese Gespräche bis Ende 2020 zu Ende zu bringen."

Eine echte Herausforderung

Die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, nannte in einem Telefongespräch mit dem Premierminister den Abschluss eines Freihandelsabkommens bis Ende kommenden Jahres allerdings eine echte Herausforderung.

Die Opposition im Unterhaus warnte ebenfalls davor, die Möglichkeit einer Verlängerung der im Februar beginnenden Übergangsphase per Gesetz auszuschließen. Labours handelspolitischer Sprecher Barry Gardiner erklärte: "Ich verstehe, dass die Regierung mit dieser endgültigen Frist Druck auf die EU ausüben will. Aber dieser Druck wird extremen Schaden in unserer Industrie anrichten und am Ende Arbeitsplätze vernichten."

Probleme mit Schottland

Auf diese Kritik muss der Premierminister nach der verheerenden Wahl-Niederlage der Labour-Party allerdings keine Rücksicht mehr nehmen.

Probleme wird er aber mit der schottischen Regierung bekommen. In Schottland haben die Konservativen bei der Unterhauswahl verloren, die schottischen Nationalisten gewonnen. Die Chefin der Regionalregierung, Nicola Sturgeon, forderte im Parlament in Edinburgh erneut die Unabhängigkeit von Großbritannien, damit Schottland in der EU bleiben kann. Die Schotten hätten bei der Unterhauswahl gegen die Regierung Johnson und für den Verbleib in der EU gestimmt.