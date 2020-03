Die Klimaaktivistin Thunberg hat die EU für ihre Klimaschutzpläne kritisiert. Diese müssten früher als 2050 umgesetzt werden. Das Haus brenne jetzt, so Thunberg.

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat von der Europäischen Union sofortiges Handeln gegen die globale Erwärmung verlangt. Nur ein Klimaziel für 2050 zu setzen, sei eine Scheinlösung, sagte die 17-jährige Schwedin im Umweltausschuss des Europaparlaments. Gehandelt werden müsse jetzt.

Sie kritisierte damit das von der EU-Kommission vorgelegte Klimagesetz, das nur ein langfristiges, aber keine kurzfristigen Ziele setze. "Als eure Kinder den Feueralarm auslösten, gingt ihr raus, schautet nach und nahmt den Geruch in der Luft auf", sagte Thunberg. "Und ihr stelltet fest, dass das Haus tatsächlich brennt. Das war kein Fehlalarm. Doch dann gingt ihr wieder rein, aßt in Ruhe euer Abendessen, schautet euch einen Film an und gingt ins Bett, ohne auch nur die Feuerwehr zu rufen. Tut mir leid, aber das macht überhaupt keinen Sinn." Sie fügte hinzu: "Wenn euer Haus brennt, dann wartet man doch nicht noch ein paar Jahre, bevor man es löscht. Und genau das schlägt die Kommission heute vor."

Klimagesetz als "Kompass für die nächsten 30 Jahre"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte nach der Vorstellung des Gesetzesvorschlags in Brüssel: "Das Klimagesetz wird die EU dazu verpflichten, unseren Klimazielen in allen künftigen Gesetzesvorhaben Rechnung zu tragen." Doch ein neues Zwischenziel für 2030 formulierte sie vorerst nicht.

Das Gesetz für die angestrebte Klimaneutralität ist ein zentraler Baustein in von der Leyens umfassender Klimaschutzstrategie. Der "Green Deal" soll mit milliardenschweren Investitionen den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 ermöglichen. Das Klimagesetz werde dabei "unser Kompass für die nächsten 30 Jahre sein", sagte von der Leyen.

EU-Kommission stellt Klimaschutz-Gesetz vor

tagesschau 12:00 Uhr, 04.03.2020, Gudrun Engel, WDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-669813~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Umweltschützer kritisieren Zeitplan

Mit dem Gesetz will die EU-Kommission das Ziel der Klimaneutralität 2050 verbindlich festschreiben. Das bedeutet, dass die EU dann alle Treibhausgase einsparen oder speichern muss. Dafür ist auch ein Mechanismus zur Umsetzung vorgesehen: Die EU-Kommission will nach 2030 regelmäßig Zwischenziele nachschärfen und fordert dafür mehr Befugnisse. Konkrete Maßnahmen enthält das Gesetz allerdings nicht - sondern nur einen Rahmen für ihren Erlass. Die Kommission würde durch sogenannte delegierte Rechtsakte eine Hauptrolle spielen.

Der Vorschlag betrifft auch das EU-Klimaziel für 2030, das aktuell bei minus 40 Prozent Treibhausgasen gegenüber 1990 liegt und eine Zwischenmarke hin zu 2050 ist. Das bisherige EU-Klimaziel für 2030 würde Umweltschützern zufolge aber nicht ausreichen, um Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Die Kommission will nun zunächst bis September das Ziel für 2030 überprüfen und gegebenenfalls Optionen vorschlagen, dieses auf "50 bis 55 Prozent" zu erhöhen. Dies ist vielen Umweltschützern jedoch zu langsam.

Auch zwölf EU-Staaten, darunter Österreich, Italien und Lettland - nicht aber Deutschland - mahnten bereits: Die EU müsse sich deutlich vor der nächsten Klimakonferenz im November im schottischen Glasgow auf neue Ziele für 2030 einigen. Das hatten die Staaten schon am Dienstag in einem Schreiben an den für die Klimapolitik zuständigen EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans formuliert.

Forderung nach klaren Wegen zur Umsetzung

Die Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament, Ska Keller, nannte den vorgestellten Klimagesetzentwurf insgesamt "enttäuschend", die Linken-Abgeordnete Cornelia Ernst erklärte, alles Wichtige werde auf die lange Bank geschoben. Der NABU kritisierte, es fehle "im Gesetz ein Mechanismus, der die Länder zu Sofort-Maßnahmen zwingt".

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, nannte das Klimagesetz hingegen einen wichtigen Schritt und forderte klare Wege zur Umsetzung. Am besten sei eine umfassende CO2-Bepreisung. Der Branchenverband Bitkom verlangte, "klimafreundliche digitale Lösungen in die Fläche zu bringen, statt alte, ineffiziente Strukturen zu zementieren".

Was bedeutet Klimaneutralität? Klimaneutralität lautet das Ziel, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für das Jahr 2050 festschreiben will. Das bedeutet, dass die EU-Länder dann nicht mehr Kohlendioxid und andere Treibhausgase in die Atmosphäre blasen dürfen als durch kompensierende Maßnahmen gebunden werden.



Ganz ohne den Ausstoß von Treibhausgasen wird es nicht gehen, denn allein beim Atmen erzeugt der Mensch CO2. Entscheidend ist aber, dass die Emissionen netto bei Null liegen, dass also nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als auf natürliche Weise abgebaut und gebunden werden können. Diese Aufgaben übernehmen sogenannte natürliche Senken, in Europa vornehmlich Wälder, aber auch Moore und das Meer.



Fast alle Wirtschaftszweige in der EU könnten dank erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft klimaneutral werden. Die Landwirtschaft ist der einzige große Wirtschaftszweig, in dem es nie ganz ohne Treibhausgase gehen wird, etwa weil Rinder bei ihrem Verdauungsprozess eine Menge Methan freisetzen.

Der CDU-Europaparlamentarier Peter Liese lobte das Langfristziel für 2050, äußerte sich aber skeptisch zur Anhebung des Ziels für 2030 von minus 40 auf minus 50 oder 55 Prozent. "Es gibt keinen vergleichbaren Wirtschaftraum auf der Welt, der die Klimaziele um zehn Prozent steigert", erklärte der Umweltpolitiker. "Bei einer Anhebung auf 55 Prozent würde es allerdings sehr schmerzhafte Umstellungen geben."

Auf "Irritationen" bei Unternehmen machte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aufmerksam. Denn mit dem Plan setze die EU verbindliche Ziele, ohne die Umsetzbarkeit in wichtigen Branchen zu berücksichtigen. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) erklärte, die Maschinenbauindustrie könne einen "erheblichen Beitrag" zur Klimaneutralität bis 2050 leisten. Jedoch müsse es möglich sein, "nachhaltige Emissionsminderungen in Drittstaaten anzurechnen, um die europäischen Maßnahmen zu ergänzen und Entwicklungsländern entscheidende Technologien zugänglich zu machen", so der VDMA.

Klimaneutralität: EU-Kommission legt erstes Green-Deal-Gesetz vor

Holger Beckmann, ARD Brüssel

04.03.2020 09:07 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.