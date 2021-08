Bundeswehr beteiligt Toter bei Schusswechsel am Flughafen Kabul

Am Flughafen in Kabul hat es einen Schusswechsel gegeben. Dabei wurde ein Afghane getötet und drei weitere verletzt. Auch die Bundeswehr und US-Soldaten waren an dem Gefecht beteiligt.

Bei Gefechten afghanischer Sicherheitskräfte sowie deutscher und US-amerikanischer Soldaten mit unbekannten Angreifern am Nordtor des Flughafens Kabul ist eine afghanische Sicherheitskraft getötet worden. Drei weitere wurden am verletzt, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Alle Soldaten der Bundeswehr blieben demnach unverletzt.

Dramatische Szenen am Airport

Der Kabuler Flughafen wird seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban vor einer Woche von ausländischen Soldaten gesichert. Vor den Toren des Flughafens drängen sich seit Tagen Tausende verzweifelte Menschen, die auf einen Platz in einem Evakuierungsflieger hoffen. Am Samstag wurden die Tore deshalb zeitweise ganz geschlossen. Daraufhin kam es zu Panik und Gedränge, mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Auch die Evakuierungsflüge gerieten zeitweise ins Stocken.

Bislang wurden etwa 30.000 Menschen aus dem Land ausgeflogen. Auch die Bundeswehr hat mehrere Flugzeuge im Einsatz, um Botschaftsmitarbeiter, zivile Helfer und Afghanen, die die Deutschen unterstützt haben, in Sicherheit zu bringen. Die Ortskräfte fürchten Racheakte durch die Taliban, wenn sie im Land bleiben.