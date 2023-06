Britischer Schauspieler Julian Sands ist tot Stand: 28.06.2023 02:38 Uhr

Fast ein halbes Jahr nach seinem Verschwinden hat die Polizei den Tod des Schauspielers Julian Sands bestätigt. Der 65-Jährige war von einer Wanderung in der Nähe von Los Angeles nicht zurückgekehrt. Die Todesursache ist noch unklar.

Seit Mitte Januar galt der britische Schauspieler Julian Sands in Kalifornien als vermisst. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der Schauspieler ist tot. Am Samstag hatten Wanderer am Mount Baldy, der sich etwa eine Stunde von Los Angeles entfernt befindet, menschliche Überreste gefunden.

Der zuständige Sheriff teilte nun mit: Es handelt sich dabei um den vermissten Schauspieler Julian Sands. Der 65-Jährige war Mitte Januar zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Tagelang hatten Rettungskräfte versucht, Sands zu finden - aber vergeblich.

Starke Schneestürme erschwerten Sucharbeiten

Im Winter hatte es in Kalifornien starke Schneestürme und teilweise kleinere Lawinen gegeben. Dies hatte auch die Sucharbeiten erschwert. Sands war nach Angaben seiner Familie ein passionierter Wanderer. Er habe den höchsten Wanderweg des Mount Baldy - der bis zu 1200 Meter in die Höhe führt - nehmen wollen. Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Der in Großbritannien geborene Sands hatte sich in Filmen und Serien vor allem als Charakter- und Nebendarsteller einen Namen gemacht. Er spielte unter anderem in "Leaving Las Vegas" an der Seite von Nicolas Cage, in der Literaturverfilmung "Verblendung" oder in der Serie "Dexter" mit.