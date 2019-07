Mit 55 Jahren ist Boris Johnson am Ziel: Er siegte bei der Urwahl um den Tory-Parteivorsitz mit 66,4 Prozent gegen Konkurrent Hunt und wird neuer britischer Premier. Nun will er den Brexit liefern.

Mit großem Vorsprung hat Boris Johnson die Tory-Abstimmung über den Parteivorsitz gewonnen. Der Brexit-Hardliner siegte gegen seinen Mitbewerber Jeremy Hunt. Bei der Urwahl unter den knapp 160.000 Parteimitgliedern stimmten etwa 92.000 für Johnson. Auf Hunt entfielen rund 47.000 Stimmen.

"Ehre und Privileg"

Johnson kündigte an, das Land einen zu wollen und den Brexit zu liefern. Er wolle den Wunsch nach Freundschaft mit Europa und die Sehnsucht nach demokratischer Selbstbestimmung vereinen. Es sei eine "außerordentliche Ehre und ein Privileg", die Konservativen führen zu dürfen.

Johnson wird nun automatisch auch britischer Regierungschef und folgt damit auf Theresa May. Sie hatte im Mai ihr Amt wegen fehlendem Rückhalt zur Verfügung gestellt.

Am Mittwoch wird Johnson von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt. Mit Spannung wird erwartet, wen der umstrittene Politiker zu sich ins Kabinett holt. Einige Mitglieder von Mays Regierung haben angekündigt, dass sie zurücktreten würden, bevor Johnson sie entlassen könne, weil sie seine Drohung ablehnen, Großbritannien auch ohne Abkommen aus der EU zu führen.

Exzentriker und Mann starker Worte

Johnson gilt als Exzentriker, der es mit der Wahrheit oft nicht so genau nimmt. Nach eigenem Bekunden ist er bereit, das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, sollte Brüssel keine Zugeständnisse machen. Gleichzeitig behauptet er, die Chancen eines No-Deal-Brexits seien eins zu einer Million.

Die EU übt sich bisher in Gelassenheit. "Wir werden jeden Premierminister respektieren und zu ihm Arbeitsbeziehungen aufbauen", hieß es von Seiten der EU-Kommission vor der Entscheidung in London. Das mit May ausgehandelte Austrittsabkommen werde nicht mehr geändert. Die EU stellte lediglich noch Modifikationen an der begleitenden politischen Erklärung in Aussicht.

Blair glaubt an zweites Referendum

Ex-Premierminister Tony Blair hält einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen für ausgeschlossen. "Ohne die Billigung entweder des Parlaments oder der Wähler wird Johnson den No Deal nicht wagen", sagte Blair der "Welt". Im Parlament sei eine Mehrheit dagegen. Johnson könne entweder eine Neuwahl auslösen oder ein zweites Referendum ansetzen. "Ich glaube, dass Letzteres wahrscheinlicher ist", sagte Blair.