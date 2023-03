Eilmeldung Nach Massenprotesten in Israel Netanyahu verschiebt Justizreform Stand: 27.03.2023 19:37 Uhr

Angesichts der massiven Proteste in seinem Land will Israels Premier Netanyahu die umstrittene Justizreform verschieben. Es gelte, zunächst einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, sagte er in einer Ansprache.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat angekündigt, die umstrittene Justizreform im Land zu verschieben. In einer Ansprache sagte er, es gelte, zunächst einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen.

Zuvor hatte bereits der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir eine Verschiebung des umstrittenen Vorhabens bis nach der Parlamentspause Ende Juli angekündigt. Darauf habe er sich mit Netanyahu verständigt, teilte ein Sprecher mit.

Proteste wurden immer heftiger

Die immer stärker werdenden Proteste gegen das Vorhaben hatten weite Israels heute lahmgelegt. Der Gewerkschaftsbund Histradrut hatte seine etwa 800.000 Mitglieder zum Streik aufgerufen. Vom Flughafen Ben Gurion hoben zeitweise keine Flugzeuge ab, Einkaufszentren und Kindergärten blieben geschlossen.

Bei einer Großkundgebung vor der Knesset, dem israelischen Parlament, hatte sagte Oppositionsführer Yair Lapid gesagt: "Wir haben kein Problem mit Menschen, die anders denken als wir. Aber wenn sie wollen, dass wir hier zusammenleben, müssen sie unsere Werte respektieren."

Vor allem die nationalreligiösen Koalitionspartner Netanyahus hatten dennoch weiter versucht, die Reform durchzudrücken. Ben Gvir hatte offenbar mit seinem Rücktritt gedroht, sollte die Reform gestoppt werden. Finanzminister Bezalel Smotrich rief zu Protesten für die Reform auf.

Seinen Verteidigungsminister Joav Galant hatte Netanyahu am Sonntag entlassen, nachdem er einen Stopp der Reform gefordert hatte