Nachdem in Großbritannien das erste Corona-Vakzin zugelassen wurde, können die Impfungen dort nun starten. Logistisch wird das eine Herausforderung. Ein Überblick, wie die Impfungen ablaufen sollen.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

Zuerst kommen diejenigen dran, die am stärksten gefährdet sind. Dazu zählen die Bewohner in Altenheimen und deren Pfleger, außerdem Menschen, die 80 Jahre oder älter sind und das Gesundheitspersonal. Danach können sich stufenweise diejenigen impfen lassen, die jünger als 80 Jahre sind bis hin zu den 50-Jährigen, und jene, die aus gesundheitlichen Gründen als Risikofälle gelten.

Umfragen von Mitte November zeigen eine verhältnismäßig große Bereitschaft der Briten für eine Corona-Impfung. Dem Meinungsforschungsinstitut YouGov zufolge gaben 67 Prozent der Befragten an, sich sehr sicher oder ziemlich sicher zu sein, sich impfen zu lassen. Das Unternehmen Kantar kam sogar auf 76 Prozent. Allerdings wurde in dieser Umfrage auch deutlich, dass junge Leute entweder Vorbehalte haben oder eine Impfung für unnötig halten. Denn während insgesamt 22% der Befragten sagten, dass sie definitiv oder wahrscheinlich keine Impfung haben wollen, waren es unter den 18- bis 24-Jährigen 38 Prozent.

Der Regierung zufolge sind landesweit 50 Krankenhäuser bereits darauf vorbereitet, mit Impfstoff versorgt zu werden. Daneben sollen Impfzentren in Konferenzzentren und Sportstadien eingerichtet werden, zum Teil aber auch in den Nightingale-Behelfskrankenhäusern, die im Frühjahr in Windeseile aufgebaut worden waren. Außerdem sollen in den Gemeinden Hausärzte und Apotheker mit eingebunden werden.

Schätzungen zufolge könnten mit einem solchen Netzwerk mehr als eine Million Impfungen pro Woche durchgeführt werden. Das ist derzeit aber noch Zukunftsmusik, zum einen, weil in diesen Mengen noch gar kein Impfstoff zur Verfügung steht, und zum anderen, weil der Impfstoff von Pfizer-BioNTech unter extremen Minustemperaturen gelagert werden muss. Deshalb werden zunächst wohl nur die Krankenhäuser mit dem Impfstoff beliefert, weil sie die Kühlung gewährleisten können. Das dürfte allerdings auch dafür sorgen, dass nicht die Altenheimbewohner zuerst geimpft werden, sondern die NHS-Mitarbeiter, sprich, das Gesundheitspersonal und die Altenpfleger, die für eine Impfung ins Krankenhaus kommen können.