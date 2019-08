Amazonas-Gebiet Warum die Waldbrände so gefährlich sind

Mehr als 72.000 Waldbrände gab es in Brasilien seit Jahresbeginn - die meisten im Amazonas-Gebiet. Wie entstehen die Feuer? Welche Folgen haben sie? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Zahl der Waldbrände in Brasilien ist in den ersten acht Monaten des Jahres drastisch angestiegen. Zwischen Januar und August gab es nach Angaben des staatlichen brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE mehr als 72.000 Waldbrände, die sich in den Bundesstaaten am Amazonas konzentrieren.

2018 waren es im gleichen Zeitraum 39.759 Brände. Damit habe die Zahl der Brände im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens 83 Prozent zugenommen. Nach Angaben der Zeitung "Folha de S. Paulo" seien in den meisten Fällen Flächen in Privatbesitz betroffen, aber auch in Naturschutzgebieten und indigenen Ländereien brenne es immer wieder. Berichten zufolgen wurden die meisten Brände zuletzt im Bundesstaat Mato Grosso gemeldet, in dem vor allem Rinderzucht betrieben wird.

Das dramatische Ausmaß dieser Entwicklung wird umso deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass der Regenwald auch in den Jahren zuvor stetig geschrumpft ist. 2018 betrug der Rückgang nach Regierungsangaben 7900 Quadratkilometer. Das entspricht etwa der dreifachen Größe des Saarlands oder einer Fläche von mehr als einer Million Fußballfeldern.