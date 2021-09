Mord an Haitis Präsident Moïse Interims-Regierungschef unter Verdacht

Die Ermittlungen zum Mord am früheren Präsidenten Haitis, Moïse, dauern an - und nun rückt der Mann an der Spitze der derzeitigen Übergangsregierung in den Fokus. Offenbar will die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ariel Henry erheben.

Rund zweieinhalb Monate nach dem Mord an Haitis früheren Präsidenten Jovenel Moïse gerät der Premierminister der Übergangsregierung, Ariel Henry, ins Visier der Staatsanwaltschaft. Wie Medien und Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichteten, wollen die Ermittler Anklage gegen Henry erheben. Das geht demnach aus einem Schreiben hervor, dass die Staatsanwaltschaft an den zuständigen Richter geschickt hat.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, kursiert in sozialen Medien ein weiteres Schriftstück, das von den Staatsanwälten an die Einwanderungsbehörde des Landes gesandt worden sein soll. Darin fordern die Ermittler demnach, dass Henry die Ausreise aus Haiti vorerst untersagt werden soll. Bestätigen lässt sich die Echtheit dieses Schreibens jedoch nicht. Was ihm genau vorgeworfen wird, ist noch unklar.

Telefonate mit Hauptverdächtigem?

Die Nachrichtenagentur AP zitierte den Generalstaatsanwalt Bedford Claude. Es gebe genügend Verdachtsmomente für eine Anklage gegen Henry. Darum sollten ihn die Behörden nicht mehr ins Ausland reisen lassen. Weiterhin heißt es, Claude habe Henry aufgefordert, zu zwei Telefonaten Stellung zu nehmen. Die betreffenden Gespräche soll er kurz nach Moïses Ermordung am 7. Juli geführt haben - und zwar mit Joseph Badio, einem der Hauptverdächtigen in den Ermittlungen rund um den Präsidentenmord. Badio solle sich zum Zeitpunkt der Telefonate in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben.

Noch im August habe die Übergangsregierung Claude versichert, der Interims-Premierminister habe niemals mit Badio gesprochen, schreibt die AP unter Berufung auf den Staatsanwalt weiter. In der Vergangenheit hatte Badio für das Justizministerium und die Anti-Korruptionsabteilung der Regierung gearbeitet. Im Mai wurde er wegen mutmaßlicher Regelverstöße entlassen.

Henry von ermordetem Moïse zum Premier ernannt

Moïse hatte das Amt des Präsidenten im Februar 2017 übernommen. In der Nacht zum 7. Juli dieses Jahres wurde der damals 53-Jährige in seiner Residenz von einer schwer bewaffneten Kommandotruppe überfallen und erschossen. Nach Polizeiangaben führten kolumbianische Söldner den Mord aus. Nach der Tat wurden mehr als 40 Verdächtige festgenommen, unter ihnen auch die aus Kolumbien stammenden Ex-Soldaten. Badio sowie ein früherer Senator werden laut AP nach wie vor von der Polizei gesucht.

Keine 36 Stunden vor seinem Tod hatte Moïse selbst Henry zum neuen Premierminister des Landes ernannt. Da Henry aber nicht mehr unter Moïse vereidigt werden konnte, blieb vorerst sein Vorgänger, Claude Joseph, im Amt. Rund zwei Wochen später trat Joseph jedoch zurück und zwei Tage später wurde die derzeitige Übergangsregierung unter Henry vereidigt.