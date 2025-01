eilmeldung Flugunglück über Washington Feuerwehr geht nicht von Überlebenden aus Stand: 30.01.2025 14:10 Uhr

Beim Landeanflug kollidiert in Washington ein Passagierflugzeug mit einem Militärhubschrauber und stürzt in einen Fluss. Von den insgesamt 67 Menschen an Bord der beiden Maschinen hat nach Behördenangaben wohl keiner überlebt.

Nach der Kollision eines Passagierflugzeugs mit einem Militärhubschrauber in der US-Hauptstadt Washington rechnen Behörden nicht mit Überlebenden. "Wir befürchten, dass niemand an Bord der Maschinen das Unglück überlebt hat", sagte Feuerwehrchef John Donnely bei einer Pressekonferenz. 27 Leichen seien bislang aus dem Potomac River geborgen worden, in den das Flugzeug und der Helikopter stürzten.

Die Maschine der American Airlines mit 64 Menschen an Bord war am Mittwochabend beim Landeanflug auf den Hauptstadt-Flughafen Ronald Reagan National mit dem Militärhubschrauber zusammengestoßen. Darin befanden sich nach Angaben des US-Militärs drei Soldaten.

Eiskunstläufer an Bord

Inzwischen gibt es erste Informationen zu den Passagieren der Maschine, die aus Wichita im US-Bundesstaat Kansas kam. Wie der amerikanische Eiskunstlaufverband in einer Mitteilung schrieb, war eine Gruppe Eiskunstläufer, -trainer und deren Angehörige an Bord. Sie seien auf der Rückreise von einem Trainingslager gewesen, das im Rahmen der nationalen Meisterschaften in Wichita stattgefunden habe.

"Wir sind erschüttert über diese unsägliche Tragödie und schließen die Familien der Opfer in unser Herz", hieß es in der Mitteilung. Die Organisation könne bestätigen, "dass mehrere Mitglieder unserer Eiskunstlauf-Gemeinschaft leider an Bord des American-Airlines-Flugs 5342 waren, der gestern Abend in Washington, D.C. mit einem Hubschrauber kollidierte."

Der Kreml bestätigte unterdessen laut russischen Staatsmedien den Tod von Eiskunstläufern russischer Herkunft. "Wir sehen, dass diese traurigen Daten bestätigt werden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow zu Berichten der russischen Staatsagentur TASS. Dort hieß es, dass an Bord der Passagiermaschine auch die Weltmeister im Paarlaufen von 1994 und zweimalige Olympia-Teilnehmer, Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow, gewesen sein sollen. Die beiden arbeiteten zuletzt in den USA als Trainer.

Es seien noch "andere unserer Mitbürger" an Bord gewesen, ergänzte Peskow.

Rettungsarbeiten bei -12 Grad Celsius

300 Polizisten, Feuerwehrleute und Mitglieder der Küstenwache waren im Einsatz, um in der Dunkelheit und im eiskalten, schlammigen Wasser des Potomac nach den Insassen der beiden Maschinen zu suchen. Die Einsatzbedingungen für die Rettungskräfte, darunter auch Taucher, seien "extrem schwierig", sagte Feuerwehrchef John Donnelly. Er verwies auf die "Kälte", einen "starken Wind" und "Eis" auf dem Potomac. Die Temperaturen waren zuletzt auf bis zu minus zwölf Grad Celsius gesunken.

Warum der Hubschrauber die Flugbahn der Passagiermaschine kreuzte, ist laut Feuerwehrchef Donnelly noch unklar. Dem Pentagon zufolge war der Helikopter vom Typ "UH-60", Variante "Blackhawk", auf einem Übungsflug.

Die Bundespolizei FBI teilte nach Angaben des Senders NBC News mit, es gebe keine Hinweise auf Kriminalität oder Terrorismus. Das Verteidigungsministerium und das US-Militär haben Untersuchungen eingeleitet.

Trump kritisiert Flugsicherung

US-Präsident Donald Trump erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass er über "den furchtbaren Unfall" vollständig informiert worden sei. "Möge Gott ihre Seelen segnen", fügte er in Bezug auf die Opfer hinzu. Weniger als vier Stunden nach dem Unglück - während andere Behördenvertreter betonten, dass sie zunächst die Ermittlungen abwarteten - kritisierte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social die Flugsicherung. Das Flugzeug habe sich in einem "perfekten Landeanflug" auf den Flughafen befunden. Der Hubschrauber sei direkt auf das Flugzeug zugeflogen. Es sei eine "klare Nacht" gewesen, erklärte Trump.

Der Unfall "hätte verhindert werden müssen", schrieb er. "Warum hat der Kontrollturm dem Hubschrauber nicht gesagt, was er tun soll, anstatt zu fragen, ob sie das Flugzeug gesehen haben?"

Der Chef von American Airlines bekundete in einer Videobotschaft seine "tiefe Trauer". Der republikanische US-Senator Roger Marshall aus dem Bundesstaat Kansas sprach bei X von der Kollision als einem "wahren Albtraum".