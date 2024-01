Präsidentenwahl Finnland steuert auf Stichwahl zu Stand: 28.01.2024 20:59 Uhr

Finnland hatte heute die Wahl - eine endgültige Entscheidung ist offenbar aber noch nicht gefallen. Bei der Präsidentenwahl führt laut Hochrechnungen der Konservative Stubb, gefolgt vom Grünen Haavisto. Die beiden müssen wohl in die Stichwahl.

In der ersten Runde der Präsidentenwahl in Finnland führt der Chef der konservativen Sammlungspartei, Alexander Stubb. Der frühere Ministerpräsident kam am Abend laut Hochrechnung des finnischen Rundfunksenders Yle auf etwa 27 Prozent der Stimmen. Der Grüne Pekka Haavisto lag mit annähernd 26 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Jussi Halla-aho von der nationalistischen Finnischen Partei mit knapp 19 Prozent. Bislang wurden gut 80 Prozent aller Stimmen ausgezählt.

Die Entscheidung über das künftige Staatsoberhaupt Finnlands dürfte damit in einer Stichwahl am 11. Februar zwischen Stubb und Haavisto fallen. Dabei geht es um die Nachfolge Amtsinhaber Sauli Niinistö. Dieser hatte sein Land nach jahrzehntelanger Blockfreiheit in die NATO geführt - als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine vor knapp zwei Jahren. Niinistö darf nach zwei sechsjährigen Amtszeiten nicht mehr antreten.

Neun Kandidaten traten zur Wahl an. Alle versprachen eine harte Haltung gegenüber dem Nachbarn Russland, sollten sie zum Präsidenten gewählt werden. In Finnland leitet das Staatsoberhaupt in enger Zusammenarbeit mit der Regierung die Außen- und Sicherheitspolitik, vertritt das Land bei NATO-Treffen und ist Oberbefehlshaber der Verteidigungskräfte.