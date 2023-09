Protestaktion in den Niederlanden Klimaaktivisten blockieren erneut Autobahn Stand: 10.09.2023 15:35 Uhr

In Den Haag haben Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion den zweiten Tag in Folge eine Autobahn in der Nähe des Regierungsviertels blockiert. Wieder gab es laut Polizei Festnahmen.

Aus Protest gegen die Klimapolitik der niederländischen Regierung haben Anhänger der Gruppe Extinction Rebellion (XR) den zweiten Tag in Folge eine Autobahn blockiert. In der Nähe des Parlaments- und Regierungsviertels ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Klimaaktivisten vor, wie der Sender NOS berichtete. Außerdem nahmen Einsatzkräfte Teilnehmer der Protestaktion fest, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte Den Haags Bürgermeister Jan van Zanen die Zwangsräumung des Abschnitts der Autobahn A12 genehmigt, nachdem sich die Demonstranten wiederholt der Aufforderung widersetzten, die Straße frei zu machen. Wie schon am Samstag verwies dieser auf Plätze in der Stadt, an denen der Protest gegen die Energiepolitik offiziell erlaubt sei.

Protestaktion am Vortag mit 2.400 Festnahmen

Bereits am Vortag hatte es eine ähnliche Störaktion auf der A12 gegeben. Die Polizei hatte die verbotene Klimademonstration aufgelöst und dabei etwa 2.400 Anhänger von Extinction Rebellion vorübergehend festgenommen. Unter ihnen seien auch zahlreiche Minderjährige gewesen, so die Polizei. Sie wurden mit Bussen in ein Fußballstadion gebracht, nahezu alle kamen noch am selben Tag frei. Gegen einige wenige wurden Strafverfahren eröffnet.

Extinction Rebellion hatte angekündigt, solange täglich Autobahnen zu blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten.