Autobahn-Blockade in den Niederlanden 2.400 Klimaaktivisten vorübergehend festgenommen Stand: 10.09.2023 01:14 Uhr

In Den Haag sind etwa 2.400 Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion vorübergehend festgenommen worden. Sie hatten die Autobahn A12 im Zentrum der Stadt blockiert und sich geweigert, die Schnellstraße freizumachen.

In Den Haag in den Niederlanden hat die Polizei eine verbotene Klimademonstration aufgelöst und dabei etwa 2.400 Anhänger der Gruppe Extinction Rebellion (XR) vorübergehend festgenommen. Unter ihnen seien auch zahlreiche Minderjährige gewesen, so die Polizei.

Die Demonstranten blockierten nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP die A12 im Zentrum von Den Haag seit Mittag. Aufforderungen, die Schnellstraße zu verlassen und ihre Aktion unweit des Hauptbahnhofs abzuhalten, seien sie nicht nachgekommen. Auch der Einsatz von Wasserwerfern habe die Demonstranten nicht zum Aufgeben bewogen. Daraufhin seien sie unter Einsatz von Hunderten Beamten abgeführt und in Bussen in ein Stadion in Den Haag gebracht worden. Von dort aus seien sie später freigelassen worden.

XR kündigt tägliche Blockade an

Extinction Rebellion teilte mit, man wolle die Autobahn künftig solange täglich blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten.