Mehr als 80 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer haben sich für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Wie geht es nach dem Ende der EU-Befragung weiter? Wer ist in Deutschland zuständig? Ein Überblick.

Noch nie haben sich so viele EU-Bürger an einer Online-Befragung beteiligt: Etwa 4,6 Millionen füllten den Fragebogen im Internet aus. Die überwältigende Mehrheit - mehr als 80 Prozent - sprach sich dabei gegen die Zeitumstellung aus. EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas wollte die Zahl allerdings noch nicht offiziell bestätigen.

Eine Sprecherin der EU-Kommission teilte noch am Dienstagabend mit, dass Transportkommissarin Violeta Bulc zunächst ihre Kollegen über die Ergebnisse informieren werde. Dann werde die Kommission über die nächsten Schritte beraten. Zudem sollen die Ergebnisse detailliert aufbereitet und demnächst veröffentlicht werden.

Eine mögliche Abschaffung der Zeitumstellung würde über eine EU-weit gültige Richtlinie geregelt, die die derzeit gültige Richtlinien 2000/84/EG ersetzt. Die Kommission hatte bereits deutlich gemacht, dass sie diese einheitliche Regelung für zwingend erforderlich hält, um zum Beispiel Probleme an den Grenzen zu vermeiden.

Sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden, können die 28 EU-Staaten eigenständig regeln, ob dauerhaft die Zeit des Winter- oder des Sommerhalbjahrs gelten soll.

Dies könnte dazu führe, dass Nachbarländer in Zukunft zu unterschiedlichen Zeitzonen gehören. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die EU-Mitglieder sich darüber abstimmen werden.

Schon jetzt gibt es in der EU drei Zeitzonen - unabhängig von der Zeitumstellung. So weichen die Uhren in den Nachbarländern Portugal und Spanien, zwischen Schweden und Finnland sowie zwischen Ungarn und Rumänien jeweils um eine Stunde ab.