Wie begründet Trump die Ausrufung des Notstands? Woher soll das Geld für die Mauer zu Mexiko jetzt kommen? Wie argumentieren seine Gegner? Und könnten Gerichte den Notstand kippen? tagesschau.de beantwortet zentrale Fragen.

In New York gab es bereits kurz nach Trumps Erklärung Proteste.

Durch die Erklärung des Notstands will Trump nun an Geld für die Mauer kommen, ohne dass der Kongress das bewilligen müsste. Trump räumte in seiner Notstandserklärung selbst ein: "Ich musste das nicht tun." Aber er wolle die Mauer schneller bauen als auf anderem Weg möglich.

Hintergrund ist der Streit um den Bau einer Mauer zu Mexiko, die Trump seinen Wählern im Wahlkampf versprochen hatte. Die Hoheit über den Haushalt hat in den USA der Kongress. Der hat Trump in einem Budgetgesetz für das bis Ende September laufende Haushaltsjahr aber nur 1,375 Milliarden Dollar für "neue physische Barrieren" bewilligt. Dies ist weniger als ein Viertel der 5,7 Milliarden Dollar, die Trump für den Bau einer Mauer verlangt hatte.

Trump argumentiert in der Erklärung, dass an der Grenze zu Mexiko eine "Sicherheits- und humanitäre Krise" herrsche, die nationale Sicherheitsinteressen bedrohe - und daher einen Nationalen Notstand darstelle. Bei einer Pressekonferenz am Freitag wählte er drastische Worte: "Wir reden von einer Invasion in unser Land." Drogenhändler, Menschenschmuggler und kriminelle Banden würden aus Mexiko eindringen. "Monströse Karawanen" mit illegalen Migranten versuchten, die Grenze zu überwinden.

Durch die Notstandserklärung will Trump nun Geld aus anderen Töpfen umwidmen und so insgesamt acht Milliarden Dollar für den Bau von Grenzbarrieren zusammentragen. Der Löwenanteil dieser Mittel soll aus dem Verteidigungsressort kommen - aus Mitteln, die eigentlich für Baumaßnahmen und zur Drogenbekämpfung gedacht waren.

Legt Trump sein Veto dagegen ein, könnte der Kongress dieses noch überstimmen. Dazu bräuchte es aber sowohl im Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, als auch im republikanisch dominierten Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Dass sich eine solche Mehrheit in beiden Kammern finden würde, gilt aber als extrem unwahrscheinlich.

Es wird mehrere Klagen gegen die Notstandserklärung geben, das ist bereits jetzt abzusehen. Auch Trump selbst gibt sich da keinen Illusionen hin. "Ich erwarte, verklagt zu werden", sagte der Präsident am Freitag. Er hielt es für möglich, vor Gericht zunächst zu unterliegen. Er will in diesem Fall dann aber bis zum Supreme Court gehen, dem Obersten Gericht.

Vor Gericht dürfte die Frage im Mittelpunkt stehen, ob die Situation an der mexikanischen Grenze einen Notstand überhaupt rechtfertigt. Unklar ist, wie lange die Gerichtsverfahren dauern würden und welchen Ausgang sie haben würden. Eine Entscheidung in der höchsten Instanz käme aber vermutlich erst kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl.

Eine erste Klage ging bereits am Freitagabend bei einem Bundesgericht in der Hauptstadt ein, weitere Klagen sind angekündigt. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sandte folgende Botschaft an den Präsidenten: "Kalifornien wird Sie vor Gericht sehen."

Auch Generalstaatsanwälte aus mehreren Bundesstaaten kündigten Widerstand an. Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, rügte, Trump habe den Notstand ohne rechtmäßigen Grund ausgerufen, was eine Verfassungskrise auslösen könne. Sie sprach von Machtmissbrauch und kündigte Gegenwehr an - "mit jedem rechtlichen Mittel, das uns zur Verfügung steht". Der Generalstaatsanwalt von Maryland, Brian Frosh, nannte Trumps Notstandserklärung "illegal, unnötig und gefährlich". Auf diese Weise würden Mittel für echte Notstände zweckentfremdet. Man werde die Auswirkungen auf den eigenen Bundesstaat ansehen und alle rechtlichen Optionen prüfen, dagegen vorzugehen.

Auch ein einflussreicher Ausschuss im US-Repräsentantenhaus kündigte bereits Ermittlungen an. In einem Brief an Trump führen die Abgeordneten im Justizausschuss an, der Schritt werfe verfassungsrechtliche Fragen auf. "Wir glauben, dass die Erklärung des Notstands eine rücksichtslose Missachtung der Gewaltenteilung und Ihrer Verantwortung in unserem Verfassungssystem darstellt", heißt es in dem Schreiben, das unter anderem vom Ausschussvorsitzenden Jerrold Nadler und anderen hochrangigen Demokraten unterzeichnet wurde.