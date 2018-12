Nach dem Migrationspakt verabschiedet die UN-Generalversammlung heute den Flüchtlingspakt. Was steckt hinter dem Abkommen und was unterscheidet die beiden Vereinbarungen?

Von Janina Lückoff, BR

"Die meisten Flüchtlinge bleiben in der Region, sie wollen irgendwann nach Hause zurückkehren. Das heißt: Bedingungen schaffen, damit Flüchtlinge auch in Sicherheit und Würde nach Hause zurückkehren können."

Ziel des "Globalen Pakts für Flüchtlinge" - so der eigentliche Titel der Vereinbarung - ist es, die Last und die Verantwortung beim Umgang mit Geflüchteten ausgewogen zu verteilen: zwischen allen UN-Mitgliedsländern, Organisationen, der Zivilgesellschaft und den Flüchtlingen selbst. Aus Sicht der Bundesregierung ist der Pakt unter anderem notwendig, "weil bis jetzt 80 Prozent der weltweiten Flüchtlinge in zehn Staaten aufgenommen werden". Regierungssprecher Steffen Seibert betont auch, dass "lediglich 15 Staaten (…) das UN-Flüchtlingskommissariat mit mehr als 20 Millionen US-Dollar" fördern.

Vor allem in der Personengruppe, um die es geht: "Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind - um diese Leute, und zwar nur um diese Leute, geht es im UN-Flüchtlingspakt", sagt Martin Rentsch. Im internationalen Recht sei das klar unterschieden und in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt.

Das heißt: Es geht nicht um Migranten, die ihr Land verlassen, um in einem anderen eine Arbeitsstelle anzunehmen. Während der UN-Migrationspakt zum Beispiel Wanderarbeiter vor Ausbeutung und Menschenhandel schützen will, will der UN-Flüchtlingspakt die Situation von Geflüchteten zum Beispiel in Flüchtlingslagern verbessern, durch besseren Zugang zu Bildung, zu Jobs, zum Gesundheitssystem. Auch darin unterscheidet sich der Flüchtlingspakt: Er baut auf bestehendem, internationalem Recht auf, das in dieser Form für Migranten nicht existiert.