Angaben des Gouverneurs Wagner-Truppen erreichen Region Lipezk Stand: 24.06.2023 17:17 Uhr

Aufständische Söldner der Wagner-Truppe sind nach Angaben des örtlichen Gouverneurs nun bis in die russische Region Lipezk vorgedrungen. Diese liegt etwa 360 Kilometer südlich von Moskau.

Die Söldnertruppe Wagner ist nach Angaben des örtlichen Gouverneurs auch in der russischen Region Lipezk einmarschiert. Die Gegend befindet sich etwa 360 Kilometer südlich von Moskau und damit näher an der russischen Hauptstadt als Rostow am Don, wo sich Wagner-Truppen in der Nacht eingefunden haben sollen.

Gouverneur Igor Artamonow teilte bei Telegram mit, es werde von Behördenseite "für die Sicherheit der Bevölkerung" gesorgt. "Die Situation ist unter Kontrolle." Artamonow nannte keine Details zur angeblichen Anwesenheit der Söldner-Truppen.

Kämpfe in Woronesch

Zuvor hatten Behörden Kämpfe im Gebiet Woronesch gemeldet. "Im Rahmen einer Anti-Terror-Operation führen die Streitkräfte der Russischen Föderation auf dem Gebiet der Region Woronesch notwendige operativ-kämpferische Maßnahmen durch", schrieb Gouverneur Alexander Gussew auf Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

Gussew erläuterte nicht konkret, gegen wen die Armee im Gebiet Woronesch kämpft. Es gab Berichte, dass die aufständischen Wagner-Kämpfer dort einzelne militärische Einrichtungen besetzt hätten.

Moskau verhängt "Anti-Terror-Maßnahmen"

In Moskau setzte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, eigenen Angaben zufolge "Anti-Terror-Maßnahmen" in Kraft. Dazu zählten verstärkte Verkehrskontrollen, zudem seien Einschränkungen bei Massenveranstaltungen möglich.

Russische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass die Sicherheitsvorkehrungen rund um bedeutende politische Einrichtungen verstärkt worden seien. Im Internet kursierten Videoaufnahmen, auf denen ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament, der Staatsduma, entlang fahren. Laut der Nachrichtenagentur AP wurden vor dem Verteidigungsministerium Soldaten mit Sturmgewehren postiert. Rund um die Präsidialverwaltung nahe des Roten Platzes im Zentrum von Moskau seien Straßen abgesperrt worden, wodurch der Verkehr zum Erliegen gekommen sei.

Auch der Gouverneur der Region um Moskau, Andrej Worobjow, schrieb auf Telegram von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und rief die Menschen zudem auf, auf private Autofahrten in Richtung Südrussland zu verzichten.

Wagner-Kämpfer kontrollieren Rostow

Am Freitagabend war der schwelende Machtkampf zwischen dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der Militärführung im Kreml eskaliert. Prigoschin drohte an, mit seinen Kämpfern bis nach Moskau zu ziehen.

In der Stadt Rostow im Süden des Landes hätten seine Truppen bereits die Kontrolle über die Stadt und all ihre militärischen Einrichtungen übernommen, sagte der Wagner-Chef in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Seine Kämpfer kontrollierten zudem das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Dort werden auch die Kämpfe in der Ukraine überwacht. Nach den Worten von Prigoschin mussten seine Männer keinen einzigen Schuss abfeuern, um das Hauptquartier der russischen Armee in Rostow zu übernehmen

Indirekt bestätigte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache die Aussagen von Prigoschin. "Faktisch" sei die Arbeit "von Organen der zivilen und militärischen Führung" in Rostow blockiert. Putin griff den Wagner-Chef scharf an und warf ihm vor, aus "übermäßigem Ehrgeiz das eigene Land verraten zu haben".

"Werden bis zum Ende kämpfen"

Prigoschin selber erklärte, seine Kämpfer seien von Grenzsoldaten begrüßt worden, als sie in die Nähe der Stadt eingerückt seien. Die Wagner-Soldaten seien an den Kontrollpunkten auf junge Wehrpflichtige getroffen, die keinen Widerstand geleistet hätten. Er fügte hinzu, dass seine Streitkräfte "nicht gegen Kinder kämpfen". "Aber wir werden jeden vernichten, der sich uns in den Weg stellt", sagte er. "Wir rücken vor und werden bis zum Ende kämpfen."

Die Hafenstadt liegt nur rund 100 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Anders als andere Großstädte weiter von der Front entfernt, hat die Rostow mit ihren rund einer Million Einwohner bereits vorher die Auswirkungen der russischen Offensive in der Ukraine zu spüren bekommen.