Reaktionen auf Wagner-Aufstand Große Sorge und Warnungen vor Instabilität Stand: 24.06.2023 12:47 Uhr

Der bewaffnete Aufstand der Wagner-Söldner sorgt international für Beunruhigung. Die Bundesregierung will die Ereignisse "aufmerksam beobachten". Das Weiße Haus will sich mit Verbündeten beraten.

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Machtkampfes zwischen dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der Militärführung im Kreml äußern sich viele Staaten besorgt. Auch die Bundesregierung gab an, die Ereignisse in Russland "aufmerksam zu beobachten".

Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann schrieb auf Twitter, es sei "sehr interessant", dass Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Ansprache die Lage "mit 1917" verglichen habe, am "Vorabend der Revolution" in Russland.

Das Auswärtige Amt hat aufgrund der Ereignisse seine Reisehinweise für Russland aktualisiert. So sollten bereits von einer Teilreisewarnung betroffene "Verwaltungsgebiete und insbesondere die Stadt Rostow sowie das Umland gemieden werden", teilte das Ministerium mit. "In Moskau sollten staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden."

Prigoschin will Militärführung stürzen

Wagner-Chef Prigoschin hatte nach anhaltenden Spannungen angedroht, mit seinen Kämpfern notfalls bis nach Moskau vorzurücken, um dort die Militärführung des Kremls zu stürzen. Er wirft dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem Generalstabschef Valery Gerasimow vor, für einen Raketenangriff auf Wagner-Kämpfer verantwortlich zu sein.

Sorge in Polen und Belarus

Der polnische Präsident Andrzej Duda teilte auf Twitter mit, er habe Gespräche mit Premierminister Mateusz Morawiecki und dem Verteidigungsministerium über die Lage in Russland geführt. Er fügte hinzu, dass Warschau den "Verlauf der Ereignisse jenseits unserer Ostgrenze fortlaufend beobachtet".

Inzwischen habe Putin den belarusischen Präsidenten Alexander Lukaschenko über die Lage in Russland informiert, heißt es in einer Nachricht auf dem offiziellen Telegram-Kanal der belarusischen Präsidentschaft. Dabei schwor der russische Präsident, die "bewaffnete Meuterei" niederzuschlagen.

Die belarusische Oppositionelle Sviatlana Tsikhanouskaya rief auf Twitter zu Wachsamkeit auf. Es sei wichtig, "die Ukraine beim Sieg über die russische Aggression zu unterstützen." Die Aktuellen Ereignisse zeigten die Schwäche der Diktatur. "Es gibt keine Loyalität unter Kriminellen, die ihre Macht aus Angst aufrechterhalten. Ihr Terrorregime könnte jeden Moment zusammenbrechen."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wertet den bewaffneten Aufstand ebenfalls als Zeichen der Schwäche Russlands. "Russlands Schwäche ist offensichtlich. Schwäche in vollem Umfang", schrieb Selenskyj auf der Social-Media-Plattform Telegram. "Und je länger Russland seine Truppen und Söldner in unserem Land hält, desto mehr Chaos, Schmerz und Probleme wird es später selbst haben."

Großbritannien warnt vor Unruhen

Das britische Außenministerium warnte vor der Gefahr von Unruhen überall in Russland. "Es gibt Berichte über militärische Spannungen in der Region Rostow und die Gefahr von weiteren Unruhen im ganzen Land", erklärt das Ministerium.

Das Ministerium rief dazu auf, Russland zu verlassen, wenn der Aufenthalt nicht zwingend notwendig sei. Gleichzeitig warnte die Behörde vor mangelnden Flugverbindungen, um nach Großbritannien zurückkehren zu können. Der britische Außenminister James Cleverly gab an, in der Sache "eng mit unseren Verbündeten" zusammen zu arbeiten und die Geschehnisse zu beobachten.

Auch die USA beobachten den Machtkampf. Man werde sich mit den Verbündeten und Partnern über die Entwicklungen beraten, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses. Ebenso teilte Frankreich mit, Präsident Emmanuel Macron verfolge die Lage in Russland aufmerksam. Das Büro der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, die Ereignisse zeigten, dass der Angriff auf die Ukraine zu Instabilität in Russland führt.