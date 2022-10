Bundespräsidentenwahl in Österreich Van der Bellen laut Hochrechnung wiedergewählt Stand: 09.10.2022 17:51 Uhr

Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen hat nach ersten Hochrechnungen bei der Präsidentenwahl weit über 50 Prozent geholt und so die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Damit entfällt eine Stichwahl.

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist laut Hochrechnung bereits in der ersten Wahlrunde im Amt bestätigt worden. Laut Institut SORA für den ORF kommt der ehemalige Grünen-Chef auf 55,5 Prozent der Wählerstimmen und holt sich damit die erforderliche absolute Mehrheit. Danach ist eine Stichwahl nicht mehr nötig. Das offizielle Ergebnis wird erst am Montag nach Auszählung der Briefwahlstimmen bekannt gegeben.

Van der Bellen trat erneut als unabhängiger Kandidat an, außer ihm gab es sechs weitere Bewerber. Vier davon sind dem rechten Lager zuzuordnen. Van der Bellen wird von den meisten großen Parteien Österreichs ausdrücklich oder stillschweigend unterstützt. Ausnahme ist die rechtsgerichtete FPÖ, die mit Walter Rosenkranz einen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte. Rosenkranz erreichte laut der zweiten Hochrechnung 18,4 Prozent.

Der Bundespräsident kann in Österreich einmal wiedergewählt werden. In Österreich wurden bisher alle Bundespräsidenten, die für eine zweite Amtszeit kandidiert haben, in ihrem Amt bestätigt. Von den neun Millionen Einwohnern Österreichs waren 6,4 Millionen Stimmberechtigte zur Wahl aufgerufen.