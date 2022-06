Parlamentswahl in Frankreich Premierministerin Borne bietet Rücktritt an Stand: 21.06.2022 12:28 Uhr

Nach dem Debakel bei der Parlamentswahl berät der französische Präsident Macron mit Vertretern der wichtigsten Parteien über neue Mehrheiten. Derweil bot Premierministerin Borne ihren Rücktritt an - das lehnt Macron aber ab.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach seinem Debakel bei der Parlamentswahl ein Rücktrittsgesuch von Premierministerin Élisabeth Borne abgelehnt. Er wolle, dass sie im Amt und die Regierung damit handlungsfähig bleibe, hieß es aus dem Élysée-Palast. Ein Rücktrittsgesuch der amtierenden Regierung ist nach der Parlamentswahl in Frankreich üblich und eher ein formeller Akt.

Auf der Suche nach Lösungen

Unterdessen hat Macron am Morgen damit begonnen, nacheinander Gespräche mit den Führern der im Parlament vertretenen Parteien zu führen, um Möglichkeiten für eine konstruktive Zusammenarbeit oder Koalition auszuloten.

Der Präsident sei auf der Suche nach "möglichen konstruktiven Lösungen", hieß es im Élysée. Auf dem Programm stehen jeweils einstündige Treffen mit Christian Jacob, dem Parteichef der konservativen Republikaner, Olivier Faure, dem Generalsekretär der Sozialisten, Stanislas Guérini von Macrons eigener Partei Renaissance, Marine Le Pen, der langjährigen Parteichefin und künftigen Fraktionsvorsitzenden des rechtspopulistischen Rassemblement National, und Fabien Roussel, dem Parteichef der Kommunisten.

Bis zum Mittwoch sollten diese Gespräche abgeschlossen sein, hieß es aus dem Élysée-Palast. Die eigentlich heute geplante Kabinettssitzung wurde abgesagt. Regierungschefin Borne habe am Nachmittag ein Treffen mit den Ministerinnen und Ministern einberufen, berichtete die Zeitung "Le Parisien".

Eine Ausnahmesituation

Die Lage in Frankreich ist nun eine besondere. Denn bei der Wahl am Sonntag hatte das Mitte-Lager des Präsidenten keine absolute, sondern nur noch eine einfache Mehrheit erhalten, eine in Frankreich seit über 30 Jahren nicht mehr da gewesene Situation.

Macrons Bündnis Ensemble erhielt bei der zweiten Runde der Wahl 245 Sitze. Zur absoluten Mehrheit wären 289 Sitze erforderlich gewesen, bisher hatte Macrons Lager 350. Das Links-Bündnis Nupes um Jean-Luc Melenchon kommt dem offiziellen Endergebnis zufolge auf 131 Sitze, die extreme Rechte um Marine Le Pen auf 89, die Konservativen stellen 61 Abgeordnete.

Die für Deutschland übliche Konstellation mit Koalitionsregierungen hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das Ergebnis könnte ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen nach sich ziehen.

Konservative lehnen ab

Macron steht nun also die schwierige Suche nach Partnern im Parlament bevor. Bisher ist kein Weg zu einer tragfähigen Mehrheit zu erkennen. Die einzige traditionelle Partei, die Macrons Bündnis Ensemble nach dem Verlust der absoluten Mehrheit stützen könnte, wären die Konservativen Les Republicains. Deren Chef Jacob erklärte jedoch gestern, "fast einheitlich" werde in den Reihen der Partei eine Koalition oder eine Kooperationsvereinbarung abgelehnt.

Widerstand gegen Reformen?

Aber es ist nicht nur die Suche nach Partnern, es geht auch um die Reformen. Für Macrons Wahlbündnis wird die Umsetzung seiner Reformvorhaben nun komplizierter. Die Regierung warnte bereits vor einer Blockade des Landes.

Die Rechtspopulistin Le Pen, die künftig wohl die größte Oppositionsfraktion anführt, forderte mehrere Schlüsselpositionen im Parlament für ihren Rassemblement National. Sie kündigte ebenso wie das links-grüne Wahlbündnis Nupes Widerstand gegen Macrons Reformvorhaben an.

Positionen gehen auseinander

Eine erste Bewährungsprobe dürfte in gut einer Woche ein Gesetzentwurf der Regierung zur Abfederung der höheren Lebenshaltungskosten werden, wenn das neuen Parlament zum ersten Mal zusammentritt. Der Kampf gegen die Inflation steht für viele Wähler inzwischen im Vordergrund.

Die Positionen der großen Parteien gehen allerdings in vielen wichtigen Fragen auseinander. So will Macron unter anderem das Rentenalter anheben sowie eine wirtschaftsfreundliche Agenda und die Integration der EU vorantreiben. Melenchon hat indes damit geworben, das Rentenalter von 62 auf 60 Jahre zu senken, die Preise einzufrieren und Unternehmen die Entlassung von Arbeitnehmern zu verbieten, wenn sie Dividenden zahlen.